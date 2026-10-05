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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जहां उनकी सरकार वहां लीगल और बाकी जगह...', मल्लिकार्जुन खरगे पर बरसे संतोष सुमन

'जहां उनकी सरकार वहां लीगल और बाकी जगह...', मल्लिकार्जुन खरगे पर बरसे संतोष सुमन

HAM अध्यक्ष संतोष सुमन ने खरगे के 'अवैध चुनाव' वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जनता के वोट और संवैधानिक प्रक्रिया से सरकारें बनती हैं. गयाजी में अपने समर्थक की हत्या पर भी बोले.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Oct 2026 05:45 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकारों को लेकर दिए गए बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि खरगे जिस जगह की सरकार को वैध मानते हैं, वहां सब लीगल हो जाता है और दूसरी जगह इलीगल. सुमन ने कहा कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होते हैं और जनता के वोट से सरकार बनती है.

गयाजी में संतोष सुमन ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रतिनिधियों को चुनती है. उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही लोग जीतकर आते हैं. सुमन ने खरगे के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी जगह उनकी सरकार है तो वह लीगल और दूसरी जगह इलीगल कैसे हो सकती है.

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खरगे ने चुनावों को बताया था 'अवैध'

दरअसल, 3 अक्टूबर को कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने देश में हुए चुनावों पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'अवैध' बताया था. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऐसे चुनावों के जरिए पद पर हैं. खरगे ने लोकसभा और सभी विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी. उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात भी कही थी.

गयाजी में HAM समर्थक की हत्या पर बोले सुमन

वहीं संतोष सुमन ने गयाजी में HAM के एक समर्थक की हत्या के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था ठीक है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून से नहीं डरते. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और सरकार उन्हें दंडित करने की कार्रवाई कर रही है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द सजा की बात

सुमन ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों की सुनवाई और जल्द सजा दिलाने की बात कही. मंत्री ने कहा कि जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 05 Oct 2026 05:45 PM (IST)
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