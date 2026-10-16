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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारउपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नहीं होगी टूट, तीनों विधायक माने, JDU को फायदा

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नहीं होगी टूट, तीनों विधायक माने, JDU को फायदा

सारण शिक्षक सीट से एमएलसी चुनाव के लिए रामपुकार सिन्हा ने निर्दलीय पर्चा भरा था. इसके बाद पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था. अब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 16 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट का खतरा टल गया गै. सारण शिक्षक सीट से रामपुकार सिन्हा एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था. नामांकन वापस ले लिया है. इससे अब जेडीयू को यहां फायदा होगा.

आरएलएम के चार में से तीन विधायक बागी होकर रामपुकार का समर्थन कर रहे थे. तीनों विधायक और रामपुकार अब एनडीए से सारण शिक्षक सीट से जेडीयू के प्रत्याशी पुष्कर आनंद का समर्थन करेंगे. रामपुकार सिन्हा को उपेंद्र कुशवाहा ने अनुशासनहीनता के आरोप में छह साल के लिए पार्टी से बाहर किया था.

तीनों विधायकों ने की बैठक

पटना में आज (शुक्रवार) आरएलएम के बागी विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और महासचिव सह प्रवक्ता रहे रामपुकार सिन्हा ने बैठक की. इसके बाद घोषणा की गई है कि राम पुकार सिन्हा सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधान परिषद चुनाव नहीं लड़ेंगे. 

जानकारी दी गई कि उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है. ऐलान किया गया कि तीनों विधायक और रामपुकार एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी पुष्कर आनंद का समर्थन करेंगे. यह एनडीए के लिए राहत भरी खबर है. दूसरी ओर कुशवाहा की पार्टी में भी टूट का खतरा जो मंडरा रहा था वह भी फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है.

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दरअसल, पार्टी की ओर से मौका नहीं मिलने पर रामपुकार सिन्हा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था. नामांकन भी दाखिल कर दिया था. तीनों विधायक बागी होकर उनका समर्थन कर रहे थे. इसके बाद रामपुकार सिन्हा को पार्टी से छह साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया. विधायकों पर भी कार्रवाई हो सकती थी. हालांकि बागी विधायक पार्टी पर दावा ठोक रहे थे. ऐसे में टूट की संभावना थी. वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हमारी पार्टी एनडीए प्रत्याशी का समर्थन करेगी.

आज की बैठक के बाद बागी विधायकों और रामपुकार ने फैसला बदल लिया है. हालांकि, नामांकन वापसी की औपचारिक स्थिति की पुष्टि संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया से ही होगी. बिहार में MLC चुनाव में 8 सीटों पर वोटिंग है. 23 को वोटिंग है, 27 को नतीजे आएंगे, एनडीए में बीजेपी चार और जेडीयू चार सीटों पर लड़ रही है.

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Published at : 16 Oct 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha BIHAR NEWS
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