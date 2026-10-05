ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'राहुल गांधी सरकार गिरा देते, लेकिन...', उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान

'राहुल गांधी सरकार गिरा देते, लेकिन...', उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान

RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल के सरकार संबंधी बयान को खारिज करते हुए कहा कि उनके बयानों का असर नहीं है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयानों को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के हाथ में होता तो वह कब की सरकार गिरा चुके होते, लेकिन उन्हें भी पता है कि उनके बयानों का कोई असर नहीं है.

कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि खबरों में बने रहें. उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं. कुशवाहा ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कहते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
मोकामा में गंगा पर नया रेल पुल तैयार, इन यात्रियों का सफर होगा आसान
मोकामा में गंगा पर नया रेल पुल तैयार, इन यात्रियों का सफर होगा आसान
बिहार
CEC के खिलाफ 8 को विरोध मार्च, तेजस्वी बोले- 'ज्ञानेश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी...'
CEC के खिलाफ 8 को विरोध मार्च, तेजस्वी बोले- 'ज्ञानेश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी...'
बिहार
अनंत-नीरज विवाद पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'JDU के कई नेताओं ने…'
अनंत-नीरज विवाद पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'JDU के कई नेताओं ने…'
बिहार
रोहिणी आचार्य का गायों संग खास पल, तस्वीरें हुईं वायरल
रोहिणी आचार्य का गायों संग खास पल, तस्वीरें हुईं वायरल

यह भी पढ़ें- अनंत-नीरज विवाद पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'JDU के कई नेताओं ने…'

राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल

दरअसल, 24 सितंबर को राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया के साथ जो हुआ है, वह देशद्रोह है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर गृह मंत्री अमित शाह को जांच का सामना करना होगा. राहुल ने यह भी कहा था कि कथित 'वोट चोरी' से चुने गए सांसदों द्वारा बनाया गया कानून अवैध होगा.

खरगे के बयान पर भी कुशवाहा का निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए 'अवैध' वाले बयान पर भी कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि खरगे वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कुशवाहा ने उनके बयान को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह 'अज्ञानी जैसे बात कर रहे हैं'.

तेजस्वी के बयान पर भी किया पलटवार

कुशवाहा ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। कुशवाहा ने दावा किया कि इस तरह के बयानों से तेजस्वी की राजनीतिक छवि और खराब होगी. दरअसल, तेजस्वी यादव ने बिहार के मौजूदा हालात को लेकर दावा किया था कि छह महीने बाद लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- CEC के खिलाफ 8 को विरोध मार्च, तेजस्वी बोले- 'ज्ञानेश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी...'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 05 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मोकामा में गंगा पर नया रेल पुल तैयार, इन यात्रियों का सफर होगा आसान
मोकामा में गंगा पर नया रेल पुल तैयार, इन यात्रियों का सफर होगा आसान
बिहार
CEC के खिलाफ 8 को विरोध मार्च, तेजस्वी बोले- 'ज्ञानेश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी...'
CEC के खिलाफ 8 को विरोध मार्च, तेजस्वी बोले- 'ज्ञानेश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी...'
बिहार
अनंत-नीरज विवाद पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'JDU के कई नेताओं ने…'
अनंत-नीरज विवाद पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'JDU के कई नेताओं ने…'
बिहार
रोहिणी आचार्य का गायों संग खास पल, तस्वीरें हुईं वायरल
रोहिणी आचार्य का गायों संग खास पल, तस्वीरें हुईं वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
हेल्थ
Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget