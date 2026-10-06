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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीरज कुमार से ललन सिंह तक, बिहार MLC चुनाव पर संजय झा ने सब बताया

नीरज कुमार से ललन सिंह तक, बिहार MLC चुनाव पर संजय झा ने सब बताया

बिहार MLC चुनाव को लेकर संजय झा ने कहा कि सभी सीटों का फीडबैक नीतीश कुमार को दिया गया है. ललन सिंह पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी हित में काम किया है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 06 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं. इसी बीच JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में नामांकन के दौरान मिले फीडबैक की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी है. उन्होंने बताया कि सोमवार शाम नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई, जिसमें सभी MLC सीटों को लेकर अपडेट साझा किया गया.

संजय झा ने कहा कि जहां-जहां उम्मीदवारों का नामांकन हुआ, वहां पार्टी और गठबंधन के नेता मौजूद रहे. उन्होंने खुद दरभंगा और मुजफ्फरपुर में नामांकन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इसके अलावा JDU और NDA के अन्य नेता भी अलग-अलग क्षेत्रों में नामांकन में शामिल हुए. बाद में सभी नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ बैठक कर चुनावी गतिविधियों और स्थानीय फीडबैक की जानकारी दी.

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आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान

बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के लिए चुनाव हो रहा है. इनमें पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक और सारण शिक्षक सीट शामिल हैं. इन सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख आज यानी 6 अक्टूबर है.

नीरज कुमार समेत JDU के उम्मीदवार मैदान में

JDU ने इन चुनावों के लिए चार उम्मीदवार उतारे हैं. पटना स्नातक सीट से नीरज कुमार और तिरहुत स्नातक सीट से अभिषेक झा प्रमुख उम्मीदवार हैं. पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर NDA के भीतर भी चुनावी समन्वय जारी है. सोमवार को नीरज कुमार ने पटना स्नातक सीट से नामांकन दाखिल किया. इसी दिन BJP और अन्य दलों के उम्मीदवारों ने भी अलग-अलग सीटों पर पर्चा भरा.

ललन सिंह पर संजय झा ने क्या कहा

JDU के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय झा ने कहा, “ललन बाबू जो किया, वह पार्टी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट का काम उन्होंने किया है, बस अभी इतना ही है.” दरअसल, पटना स्नातक सीट को लेकर JDU के नीरज कुमार और विधायक अनंत सिंह के बीच मतभेद सामने आए हैं. इस विवाद को सुलझाने के लिए ललन सिंह ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत की है.

ललन सिंह ने सोमवार को बताया कि उन्होंने अनंत सिंह से नीरज कुमार के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं देने को कहा है और अनंत ने इस पर सहमति जताई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि अनंत सिंह नीरज कुमार का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 06 Oct 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS MLC Election 2026
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