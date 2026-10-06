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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'तनी सुरक्षा क्यों?' INDIA अलायंस के प्रोटेस्ट से पहले बोले संजय राउत

'तनी सुरक्षा क्यों?' INDIA अलायंस के प्रोटेस्ट से पहले बोले संजय राउत

संजय राउत ने दावा किया है कि इंडिया के प्रोटेस्ट से पहले हजारों की संख्या में CISF जवान और BSF लगाई गई है. हम केवल पैदल मार्च करना चाहते हैं, इस देश के प्रतिनिधि हैं. हमारे लिए इतनी सुरक्षा क्यों?

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन आज बड़ा विरोध प्रदर्शन  होने वाला है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया अलायंस के सांसद और बड़े नेता संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करने जा रहे हैं. इससे पहले दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. भारी संख्या में पुलिस बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF की कई बटालियन बुलाई गई हैं. इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल किया है कि अपने ही देश के सांसदों के खिलाफ इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है?

INDIA अलायंस के सांसदों के EC तक विरोध मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा, "सुरक्षा बहुत ज्यादा है. इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया है और हजारों CISF जवानों को बुलाया है. संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय और सभी मंत्रियों के घरों तक, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुझे अभी इसके बारे में पता चला. इसकी क्या जरूरत है? हम सांसद हैं; हम इस देश के प्रतिनिधि हैं. हमें रोकने के लिए इतनी बड़ी फोर्स क्यों तैनात की गई है?"

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संजय राउत ने कहा, "हम पैदल मार्च करना चाहते हैं. हमारे पास कोई हथियार नहीं है. हम बस चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहते हैं और वे देश के दुश्मन हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आदमी झूठ बोलता है. ऐसे व्यक्ति के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है. सरकार हमें रोकने की कोशिश करेगी और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. आगे जो भी होगा, हम उसका सामना करेंगे."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 06 Oct 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
संजय राउत INDIA ALLIANCE MAHARASHTRA NEWS
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