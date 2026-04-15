'अगर लालू यादव ने जेल...', सम्राट चौधरी का अपने राजनीतिक करियर पर चौंकाने वाला खुलासा

बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से सूबे की कमान संभालने को तैयार हैं. सियासी गलियारों में उन्हें लेकर चर्चाएं जोरो पर हैं.

इस बीच राजनीति में आने को लेकर सम्राट चौधरी का एक बयान सुर्खियों में है. सम्राट चौधरी ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मैं तो राजनीति में ही नहीं आता. अगर लालू यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे जेल नहीं भेजा होता.

मैं दूर-दूर तक राजनीति में नहीं आता- सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि साल 1995 में लालू यादव ने मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में नहीं डाला होता तो मैं राजनीति में नहीं आता. मैं दूर-दूर तक राजनीति में नहीं आता. उन्होंने आगे कहा कि हमने मच्छर भी नहीं मारा होगा उसके लिए मैं तीन साल तक केस लड़ता रहा.

उन्होंने बताया कि लालू यादव द्वारा मेरे ऊपर 17 मर्डर केस डाले गए. इसलिए मैं राजनीति में आया हूं. मैं पीड़ा से भी सियासत में आया हूं और संघर्ष भी करता हूं. सम्राट चौधरी का यह बयान अब सियासी गलियारों में सुर्खियों बटोर रहा है.

बिहार के सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी

बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी प्रदेश के नए सीएम बनेंगे. सम्राट चौधरी को पटना में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पिछले तीस सालों से राजनीतिक कार्यकर्ता हूं. मेरे दायित्व बदलते रहते हैं, लेकिन मैं बिहार के लिए काम कर रहा हूं और आगे भी बिहार के लिए काम करता रहूंगा.

सोशल मीडिया पोस्ट में सम्राट चौधरी ने पार्टी आलाकमान का आभार जताया. उन्होंने लिखा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए बिहार विधानमंडल दल के नेता का दायित्व सौंपने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.

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