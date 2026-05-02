हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर धारदार हथियार से दंपति पर हमला, पति की मौत

पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर धारदार हथियार से दंपति पर हमला, पति की मौत

Patna Crime News: पिरबहोर थाना क्षेत्र स्थित लालबाग इलाके में सुबह एक अपराधी ने घर में घुसकर धारदार हथियार से दंपति पर हमला कर दिया. इस हमले में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल है.

By : आर्यन आनंद, परमानंद सिंह | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 02 May 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, मामले की छानबीन जारी.

बिहार के सम्राट सरकार में भले जीरो टोलेंस की नीति से काम करने का दावा किया जा रहा और अपराध पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. यहां अपराधी अभी भी पूरी तरह से बेखौफ है. इसका ताजा मामला आज शनिवार (2 मई) को राजधानी पटना में देखने को मिला. यहां दिन के उजाले में पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित लालबाग इलाके में सुबह एक अपराधी ने एक घर में घुसकर धारदार हथियार से दंपति पर हमला कर दिया.

इस घटना में पति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की स्थिति गंभीर बनी हुई है. महिला का अब पीएमसीएच में इलाज चल रहा है. आज सुबह 7 बजे के करीब पीरबहोर थाना क्षेत्र के लालबाग इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गई जब एक युवक एक घर के तीन मंजिले मकान में तीसरे फ्लोर पर चढ़कर फ्लैट मे घुसा और दंपति पर ताबरतोड़ धारदार हथियार से बार कर दिया.  

बिहार: मधेपुरा में शादी वाले घर में चला बुलडोजर, बढ़ा बवाल, हिंसक झड़प में कई लोग घायल

इलाज के दौरान पति की मौत

इस घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा दोनों को PMCH ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पति नवाज आलम  (30 वर्ष) की मौत हो गयी, जबकि  घायल पत्नी नाजिया परवीन स्थिति नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते हैं पीरबहोर थाना के पुलिस बल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.  

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

घटनास्थल पर पहुंचे टाउन डीएसपी राजेश रंजन ने बताया कि लालबाग में सलीम का तीन मंजिला मकान है.उसी तीसरे मंजिल पर नवाज आलम और नाजिया परवीन दोनों पति-पत्नी किराए पर रह रहे थे. हमें सुबह 7 बजे सूचना मिली, नवाज आलम के फ्लैट में एक लड़का घुस गया था और चाकू से वार किया है. नवाज आलम और उनकी पत्नी पर इलाज के लिए PMCH ले जाया गया. इलाज के दौरान नवाज आलम की मौत हो गई है और पत्नी का इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि जिस लड़का ने घटना को अंजाम दिया है उसकी पहचान हुई है हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं छानबीन कर रहे हैं. अकेला लड़का घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है. अभी घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

बिहार: नवादा में लाठी-डंडे से हमला, दुल्हन लेने निकला दूल्हा बारात के साथ पहुंचा अस्पताल

 

 

 

और पढ़ें
Published at : 02 May 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Bihar Police Bihar Murder BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर धारदार हथियार से दंपति पर हमला, पति की मौत
पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर धारदार हथियार से दंपति पर हमला, पति की मौत
बिहार
बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर
बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर
बिहार
CM सम्राट चौधरी बोले- 'कुछ लोगों का पिडंदान शुरू हो गया, आगे…', मठ की जमीन पर भी दिया बड़ा बयान
CM सम्राट चौधरी बोले- 'कुछ लोगों का पिडंदान शुरू हो गया, आगे…', मठ की जमीन पर भी दिया बड़ा बयान
बिहार
बिहार: सम्राट चौधरी के माला चढ़ाने वाले बयान से बिहार में सियासत तेज, RJD और अन्य दलों ने क्या कहा?
बिहार: सम्राट चौधरी के माला चढ़ाने वाले बयान से बिहार में सियासत तेज, RJD और अन्य दलों ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
West Bengal Repolling: Diamond Harbour और Magrahat में फिर से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bengal Re-Election 2026: 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग! क्या बदल जाएंगे नतीजे? | BJP Vs TMC | Mamta
Undekhi Season 4 Review: सितारों की फौज, फिर भी कहानी में 'अंधेरा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
पंजाब
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
बॉलीवुड
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के फैन हुए राम गोपाल वर्मा, पोस्ट में लिखा- 'ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही...'
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के फैन हुए राम गोपाल वर्मा, पोस्ट में की तारीफ
स्पोर्ट्स
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
यूटिलिटी
Kailash Mansarovar Yatra: जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन
जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन और क्या है आखिरी तारीख
एग्रीकल्चर
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget