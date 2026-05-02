Bihar: 'मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत...', नई सरकार को लेकर डिप्टी CM विजय चौधरी का बड़ा बयान

बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को डरने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जैसे लोग नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित महसूस करते थे, वैसे ही मौजूदा सरकार में भी उनकी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है.

'नीतीश के रास्ते पर चल रही है सरकार'

विजय चौधरी ने कहा कि भले ही सरकार का नेतृत्व अब सम्राट चौधरी कर रहे हों, लेकिन सरकार का कामकाज और सोच पूरी तरह नीतीश कुमार के तय किए हुए रास्ते पर ही चल रही है. उन्होंने कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यही नीति पहले थी और आगे भी जारी रहेगी.

पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर धारदार हथियार से दंपति पर हमला, पति की मौत

मुस्लिम समुदाय को दिया भरोसा

उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है. जैसे वे नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही इस सरकार में भी सुरक्षित हैं.

चौधरी ने दावा किया कि बिहार में मुस्लिम समाज के लिए जितना काम हुआ है, उतना किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ. शिक्षा, रोजगार और योजनाओं का लाभ इस समुदाय तक तेजी से पहुंचा है.

विपक्ष पर लगाया आरोप

विजय चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नाम पर डर फैलाकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है.

उन्होंने वक्फ संशोधन को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गईं. उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक सरकार ने किसी की संपत्ति छीनी है क्या?

जीरो टॉलरेंस की नीति जारी

चौधरी ने दोहराया कि बिहार सरकार की सांप्रदायिकता पर जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह ही लागू है. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर भी विपक्ष के दुष्प्रचार को गलत बताया और कहा कि बिना तथ्य के लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है.

बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी योजनाओं से मुस्लिम समुदाय को काफी फायदा हुआ है. शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में इस समुदाय की स्थिति पहले से बेहतर हुई है. चौधरी ने दावा किया कि अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि उनके असली हितैषी नीतीश कुमार हैं और सरकार की नीतियां उनके विकास के लिए काम कर रही हैं.

विजय चौधरी के इस बयान को बिहार की सियासत में एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार की दिशा और नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और सभी समुदायों की सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता है.