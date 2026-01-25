हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीट छात्रा मौत मामले में बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने DGP और CID के ADG से ली रिपोर्ट

नीट छात्रा मौत मामले में बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने DGP और CID के ADG से ली रिपोर्ट

NEET Student Death Case: सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधी किसी जाति-धर्म के नहीं हैं. किसी भी जाति-धर्म के लोग अपराधी हैं वे समाज के लिए कचरा हैं. ऐसे अपराधी को साफ करना है.

By : आर्यन आनंद, मनीष कुमार, मुंगेर | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 25 Jan 2026 08:50 PM (IST)
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट छात्र की मौत मामले में उपमुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के डीजीपी और सीआईडी के एडीजी से रविवार (25 जनवरी, 2026) को रिपोर्ट ली है. को तलब किया है. एडीजी सीआईडी पारसनाथ और डीजीपी विनय कुमार ने सम्राट चौधरी को केस से जुड़ी अब तक की जानकारी दी.

दरअसल इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है. एफएसएल की ओर से भी रिपोर्ट सौंप दी गई है. सूत्रों के मुताबिक एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है. एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बुलाकर बात की है. 

बताया जाता है कि अधिकारियों से बातचीत के बाद सम्राट चौधरी ने अपनी ओर से कई दिशा-निर्देश भी दिया. आरोपियों की गिरफ्तारी हो इसके लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है. सम्राट चौधरी और अधिकारियों की हुई बैठक के बाद माना जा रहा है कि अब जल्द मामले का खुलासा हो सकता है.

मुंगेर में सम्राट चौधरी ने कही बड़ी बात

उधर दूसरी ओर रविवार को ही सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा (मुंगेर) अंतर्गत रामपुर पंचायत के खैरा मैदान में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपराधी किसी जाति-धर्म के नहीं हैं. किसी भी जाति-धर्म के लोग अपराधी हैं वे समाज के लिए कचरा हैं. ऐसे अपराधी को साफ करना है. उसका रास्ता पुलिस जानती है और ये काम पुलिस का है, इसलिए हम कभी पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं.

सम्राट ने कहा कि मेरा स्पष्ट मानना है कि पुलिस स्वतंत्र है. उन्होंने पटना में नीट की छात्रा की मौत मामले को लेकर कहा कि पुलिस स्वतंत्र होकर जांच कर रही है. इस मामले में दोषी को माला पहनाने का काम नहीं करना है. इस पर माला चढ़ाने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोई भी छोटी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना काम करता है उसे बख्शने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें- नीट छात्रा के साथ हुआ था रेप! FSL ने सौंपी रिपोर्ट, पुलिस की लापरवाही उजागर, अब CID की एंट्री

Published at : 25 Jan 2026 08:38 PM (IST)
