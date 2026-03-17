बिहार राज्यसभा चुनाव: '…तो वोट नहीं देना बेहतर समझा', कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई
Bihar Rajya Sabha Elections Results: कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है. पढ़िए क्या कुछ कहा है.
राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहे कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने फेसबुक के जरिए सफाई दी है. बीते सोमवार (16 मार्च, 2026) को वोटिंग के दौरान वे बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे थे. अब इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया है. सुरेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने ऐसे वर्ग से आने वाले नेता को प्रत्याशी बनाया जिसका वोट महागठबंधन को नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने वोट देना उचित नहीं समझा.
महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने एडी सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था. वे भूमिहार जाति से हैं. सोमवार को वोटिंग हुई तो कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक गायब रहे. सभी के एनडीए में संपर्क होने की चर्चा थी. इस बीच सुरेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि वे एनडीए के संपर्क में नहीं थे.
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सुरेंद्र कुशवाहा का फेसबुक पोस्ट पढ़ें
फेसबुक पोस्ट के जरिए मंगलवार (17 मार्च, 2026) को सफाई में सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा, "एक सीट का मौका था महागठबंधन के पास तो दीपक यादव जी से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था, वह भी नहीं तो मुकेश सहनी जी को ही, लेकिन उन्हें मौका ना देकर ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है."
उन्होंने आगे लिखा, "मैं NDA का साथ दे नहीं सकता हूं और आरजेडी ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैंने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा. रही बात मुझ पर आरोप लगाने की, तो मुख्यमंत्री के सबसे चहेते सीट पर हमने पूरे सरकारी तंत्र को हराकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और जनता के आशीर्वाद का कर्ज पूरे बिहार में सबसे तेज गति से विकास कार्यों के द्वारा चुकता कर रहा हूं तो विरोधी जब बराबरी नहीं कर पाएगा तो बदनाम ही करेगा. आशा है जनता दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरे इस त्याग और समर्पण की भावना को समझेगी और विरोधियों के झांसे में नहीं आएगी."
बता दें दीपक यादव 2024 के लोकसभा चुनाव वाल्मीकि नगर से आरजेडी से और 2025 के विधानसभा चुनाव भी आरजेडी से वाल्मिकी नगर से लड़े थे. दोनों चुनाव हार गए. वे यूपी के बाहुबली डीपी यादव के दामाद हैं.
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Source: IOCL