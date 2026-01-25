नीट छात्रा के साथ हुआ था रेप! FSL ने सौंपी रिपोर्ट, पुलिस की लापरवाही उजागर, अब CID की एंट्री

पटना में हुई नीट छात्रा की मौत के मामले में फॉरेन्सिक ने अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंपी दी है. सूत्रों की मानें तो बीते शनिवार को रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें रेप की पुष्टि हुई है. फिलहाल इस पर अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं. उनका कहना है कि सारे तथ्यों के सामने आने के बाद इस पर कुछ कहा जा सकेगा.

उधर रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के अंडर गारमेंट्स में मेल स्पर्म के अवशेष मिलने की बात सामने आ रही है. अब जांच का विषय है कि जिसने छात्रा के साथ गलत किया था? इस बीच एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद कदमकुआं थाने के अपर थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने की थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है.

पटना पुलिस ने दी धोई हुई चादर

दूसरी ओर पटना पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एफएसएल की जांच में यह भी सामने आया है कि पुलिस की तरफ से जांच के लिए धोई हुई चादर (बेडशीट जिस पर छात्रा उल्टी करने के बाद बेहोश हुई थी) दी गई थी. जब एफएसएल की टीम ने की तो चादर में डिटर्जेंट पाउडर पाया गया है. यानी बेडशीट को धोने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाया गया है.

शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची सीआईडी

अब रिपोर्ट सामने आने के बाद नीट छात्रा हत्या मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. इस मामले में सीआईडी की एंट्री हो चुकी है. रविवार को सीआईडी शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची. केस में सीआईडी की एंट्री के बाद यह भी चर्चा तेज है कि इस मामले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

बता दें कि छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने रेप को लेकर आशंका जाहिर की थी. यह भी आरोप लगाया था कि एसआईटी जांच सही से नहीं कर रही है. केस को दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास हो रहा है. अब देखना होगा कि इस पर आधिकारिक तौर से क्या कुछ सामने आता है.