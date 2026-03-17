बिहार में सोमवार (16 मार्च) को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई. इसके बाद शाम को परिणाम आए. इसमें बीजेपी ने राज्य की पांचों सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है.

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्यसभा चुनाव परिणाम पर कहा कि विपक्ष के नेता (बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव) का दायित्व था कि वो सबसे बात करें. उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की. यह गलत है. विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके साथ बैठक करें. विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है, उस जिम्मेदारी को उनको निभाने की जरूरत है.

बिहार की पांच सीटों पर हुआ चुनाव

बिहार में पांच राज्यसभा सीटों पर सोमवार (16 मार्च) को मतदान हुआ. इसमें बीजेपी के एनडीए और आरजेडी के महागठबंधन के बीच मुकाबला था. एनडीए गठबंधन के पास 202 विधायकों की संख्या थी, जबकि महागठबंधन के पास 38 विधायक थे.

इसके लिए पांचवी सीट पर कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी. जिसमें एआईएमएम और बीएसपी निर्णायक भूमिका में थे. हलांकि कांग्रेस के कुछ विधायकों के न पहुंचने से महागठबंधन को पांचवी सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा.

नीतीश कुमार ने दर्ज की जीत

राज्य की पांचों सीटों पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली है. वहीं जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जीत हासिल की है. ऐसे में भाजपा की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार ने जीत दर्ज की.

इसके अलावा, एनडीए सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएमएल) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा चुनाव जीतने में सफल रहे. अब कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन में इस हार को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है. इस हार पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर ठीकरा फोड़ दिया है.

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