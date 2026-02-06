नीट छात्रा की मौत को लेकर सियासत भी रही है. बीते गुरुवार (05 फरवरी, 2026) को राबड़ी देवी ने यह कहा था कि इसमें कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल है. इस पर अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार (06 फरवरी, 2026) को सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को चैलेंज किया. सबूत मांगा. 24 घंटे में कार्रवाई की बात कही.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "विपक्ष राजनीति कर रहा है. राबड़ी देवी विपक्ष की नेता हैं. राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं. उनसे ये उम्मीद नहीं है. अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. सबसे बड़ी चीज है यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें शामिल है तो नाम दें, नाम बताएं, यदि नहीं बता रही हैं इसका मतलब है साक्ष्य छुपा रही हैं. राबड़ी देवी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए. मैं गारंटी देता हूं किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के भीतर जेल में डालने का काम करूंगा."

सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस ने जांच की. एसआईटी ने रिपोर्ट दी. सरकार को लगा और भी जांच की जरूरत है तब सीबीआई की अनुशंसा की गई. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित परिजनों से जा कर मुलाकात की.

आरजेडी का आरोप- केस में लीपापोती की गई

बता दें कि नीट छात्रा की मौत मामले में विपक्ष के सभी नेता सरकार को घर रहे हैं. आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा कि बिहार की बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, बिहार में गैंगरेप हो रहा है, नीट छात्रा के साथ रेप हुआ, उस पर लीपापोती की गई, और मुख्यमंत्री ने अपने 15 मिनट के भाषण में इस पर कोई जवाब नहीं दिया. इसका मतलब है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. सरकार वैसे लोगों को जो रसूखदार लोग हैं बड़े लोग हैं उनको बचाना चाह रही है.

