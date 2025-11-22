हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'बिहार में सुशासन, अपराधियों को यहां...'

गृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'बिहार में सुशासन, अपराधियों को यहां...'

Samrat Choudhary News: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि CM नीतीश कुमार ने राज्य में लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सुशासन कायम रहेगा.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कार्यभार संभाल लिया है. इसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन ने मुझे राज्य के गृह मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया है. मैं यहां की जनता को आश्वस्त करता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है. उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है और उन्हें यहां से बाहर ही जाना होगा.

उन्होंने आगे कहा, ''सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमेशा सुशासन कायम रहेगा. बिहार में सुशासन है. यहां कानून व्यवस्था कड़ी है. सुसाशन ने लगातार अराजकता को समाप्त किया है, जंगलराज का सफाया किया है. उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है. अपराधियों को यहां से बाहर ही जाना होगा.''

विभागों के बंटवारे में सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है. सीएम नीतीश कुमार और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद शुक्रवार (21 नवंबर) को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया. एनडीए की नई सरकार में सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग की अहम जिम्मेदारी नहीं है. नई कैबिनेट में गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है. जबकि इससे पहले ये विभाग नीतीश कुमार अपने पास ही रखते थे.

26 मंत्रियों ने 20 नवंबर को ली थी शपथ

बीजेपी कोटे से आने वाले सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की कमान संभालेंगे. गुरुवार (20 नवंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें गई हैं.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 22 Nov 2025 04:58 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: क्या Shivay करता है Jagadhatri से प्यार?
G20 Summit: G-20 समिट में एक साथ नजर आए PM Modi- Giorgia Meloni | ABP NEWS
Delhi Blast: दिल्ली धमाके जांच में आया बड़ा ट्विस्ट, डॉक्टर उमर के कमरें से क्या मिला ? | NIA
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली को दहलाने वाली 'टेरर लैब' की पूरी इनसाइड स्टोरी | Terror Alert
Breaking:जम्मू-कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Regional Cinema
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 की उम्र में ही कहा दुनिया को अलविदा
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की मौत, 37 की उम्र में सड़क हादसे ने ली जान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
परदादा ने गलत किया था बंटवारा तो अब कैसे मिलेगा अपना हक, जानें टाइटल सूट के नियम
परदादा ने गलत किया था बंटवारा तो अब कैसे मिलेगा अपना हक, जानें टाइटल सूट के नियम
ट्रेंडिंग
Video: कांटा लगा पर कूद-कूदकर नाचा कुत्ता, वीडियो देखा तो हंसते-हंसते हो जाएगा बुरा हाल
कांटा लगा पर कूद-कूदकर नाचा कुत्ता, वीडियो देखा तो हंसते-हंसते हो जाएगा बुरा हाल
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget