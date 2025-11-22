गृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'बिहार में सुशासन, अपराधियों को यहां...'

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कार्यभार संभाल लिया है. इसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन ने मुझे राज्य के गृह मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया है. मैं यहां की जनता को आश्वस्त करता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है. उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है और उन्हें यहां से बाहर ही जाना होगा.

उन्होंने आगे कहा, ''सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमेशा सुशासन कायम रहेगा. बिहार में सुशासन है. यहां कानून व्यवस्था कड़ी है. सुसाशन ने लगातार अराजकता को समाप्त किया है, जंगलराज का सफाया किया है. उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है. अपराधियों को यहां से बाहर ही जाना होगा.''

Patna, Bihar: Deputy Chief Minister Samrat Choudhary says, "Under the guidance of the BJP and the popular leader of Bihar, CM Nitish Kumar has been given the opportunity to serve as Bihar’s Home Minister. Nitish Kumar has established good governance and under his leadership good… pic.twitter.com/q4iLnJebWI — IANS (@ians_india) November 22, 2025

विभागों के बंटवारे में सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है. सीएम नीतीश कुमार और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद शुक्रवार (21 नवंबर) को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया. एनडीए की नई सरकार में सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग की अहम जिम्मेदारी नहीं है. नई कैबिनेट में गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है. जबकि इससे पहले ये विभाग नीतीश कुमार अपने पास ही रखते थे.

26 मंत्रियों ने 20 नवंबर को ली थी शपथ

बीजेपी कोटे से आने वाले सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की कमान संभालेंगे. गुरुवार (20 नवंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें गई हैं.