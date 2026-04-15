Samrat Choudhary Oath Live: बिहार में पहली बार BJP का सीएम, सम्राट चौधरी आज लेंगे शपथ, मंत्रिमंडल में कौन-कौन?
Bihar CM Samrat Choudhary Oath Taking Live: बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने जा रहा है. नीतीश कुमार के इस्तीफे बाद अब सम्राट चौधरी, नए मुख्यमंत्री होंगे.
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भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में दो बार डिप्टी सीएम रह चुके सम्राट चौधरी को पटना में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से 14 अप्रैल 2026, मंगलवार को नेता चुना गया है और अब वे आज बुधवार (15 अप्रैल) राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. उनका शपथग्रहण समारोह 15 अप्रैल 2026, बुधवार को होगा. इससे पहले नीतीश कुमार ने मंलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा. इस्तीफे से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद भंग करने की जानकारी दी.
इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने राज्य की जनता का आभार जताते हुए कहा कि 2005 से राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार काम किया गया. उन्होंने नई सरकार को पूरा सहयोग देने का भरोसा भी जताया.
सम्राट का सियासी सफर अब तक कैसा रहा?
लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पाठशाला से निकले सम्राट चौधरी ने सियासत के शुरुआती गुर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में सीखे. उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग आरजेडी में हुई, जहां उन्होंने सत्ता और विपक्ष-दोनों का अनुभव हासिल किया. उनकी राजनीतिक सोच की बुनियाद भी इसी दौर में तैयार हुई.
सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे. सम्राट ने साल 1990 में अपनी सियासी पारी की शुरुआत की और लंबे समय तक आरजेडी से जुड़े रहे. मई 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया.
वे साल 2000 और साल 2010 में परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए. साल 2005 में आरजेडी के सत्ता से बाहर होने के बाद भी वे लंबे समय तक पार्टी के साथ बने रहे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी निभाई. करीब दो दशकों तक आरजेडी में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने साल 2014 में जनता दल (यू) का दामन थाम लिया.
राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय
हालांकि, जेडीयू में उनका सफर लंबा नहीं चला और करीब तीन साल बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया. बीजेपी में उन्हें राज्य इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया और बाद में विधान परिषद भेजा गया.
साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद वे नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बने. इसके बाद मार्च 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने संजय जायसवाल की जगह ली. अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के साथ ही सम्राट चौधरी के लंबे राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है.
Samrat Choudhary Oath Live: मुख्यमंत्री के अलावा दो डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ
मुख्यमंत्री के अलावा दो डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे. जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे. आज कुल तीन लोगों का ही शपथ होगा, नई एनडीए सरकार में आज के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट में 33 मंत्री पद खाली रह जाएंगे.
Samrat Choudhary Oath Live: बिहार लोकभवन में 10:50 बजे शपथ ग्रहण समारोह
बिहार में नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण आज होगा. पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा. लोकभवन में 10:50 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ लेंगे. राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन उन्हें शपथ दिलाएंगे.
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Source: IOCL