बिहार: आंखें फोड़ी, गला काटा, बांका में बहू ने क्यों कर दी सास की हत्या? जानिए मामला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBanka News: आंखें फोड़ी, गला काटा, बांका में बहू ने क्यों कर दी सास की हत्या? जानिए मामला

Banka News: आंखें फोड़ी, गला काटा, बांका में बहू ने क्यों कर दी सास की हत्या? जानिए मामला

Banka News in Hindi: घटना बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की है. महिला का बेटा दिल्ली में मजदूरी करता है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

By : कुमुद रंजन राव, बांका | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 May 2026 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के बांका से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार (12 मई, 2026) को एक बहू ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की है. मृतक महिला की पहचान 70 वर्षीय सुलोचना देवी के रूप में की गई है. घर के भीतर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है.

घटना के वक्त सो रही थी महिला

वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी बहू ने पहले अपनी सास की आंखों पर वार किया और फिर धारदार हथियार से गला काटा. घटना के समय घर के पुरुष सदस्य बाहर थे. सुलोचना देवी सो रही थीं. इसी का बहू ने फायदा उठाया और सास को मार डाला.

यह भी पढ़ें- बिहार: नालंदा में नींबू के विवाद में बच्चे की हत्या, मर्डर के बाद दो गुटों में तनाव, हिरासत में 14 लोग

घटना के बाद दौड़े आसपास के लोग

चीख-पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक महिला दम तोड़ चुकी थी. ग्रामीणों ने भागने की कोशिश कर रही आरोपी बहू बिंदु देवी को मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस पहुंची तो उसे हिरासत में ले लिया.

बहू ने सास को क्यों मारा?

घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. बहू घर में ही थी. पूछताछ में आरोपी बिंदु देवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसकी सास उसे अक्सर 'डायन' कहकर प्रताड़ित करती थी, जिससे वह काफी समय से आक्रोश में थी. इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया. 

घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जानकारी के अनुसार, महिला का बेटा मनोज राय दिल्ली में मजदूरी करता है. उसे घटना की सूचना दे दी गई है. 

इस मामले में अमरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. महिला बार-बार अपना बयान बदल रही है. ग्रामीणों से पता चला है कि महिला और उसके सास के बीच हमेशा झगड़ा होता था. थानाध्यक्ष ने डायन वाले आरोप को सिरे से खारिज किया है.

यह भी पढ़ें- प्राइवेट स्कूल वालों को सम्राट चौधरी का आदेश, फीस, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर गाइडलाइन जारी

Published at : 12 May 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
Banka BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Banka News: आंखें फोड़ी, गला काटा, बांका में बहू ने क्यों कर दी सास की हत्या? जानिए मामला
बिहार: आंखें फोड़ी, गला काटा, बांका में बहू ने क्यों कर दी सास की हत्या? जानिए मामला
बिहार
PM मोदी की अपील के बीच बिहार में पेट्रोल-डीजल और LPG पर क्या है अपडेट? सम्राट चौधरी ने कहा- 'लोगों को…'
PM मोदी की अपील के बीच बिहार में पेट्रोल-डीजल और LPG पर क्या है अपडेट? CM सम्राट चौधरी ने बताया
बिहार
NTA पर खान सर बोले, '₹10 वाला बच्चों का डाइपर लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है'
NTA पर खान सर बोले, '₹10 वाला बच्चों का डाइपर लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है'
बिहार
नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर आ गया सांसद पप्पू यादव का बयान, खूब सुनाया, 'जो सरकार..'
नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर आ गया सांसद पप्पू यादव का बयान, खूब सुनाया, 'जो सरकार..'
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘जिस सनातन ने लोगों को बांटा...’, विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल, जानें CM विजय के सामने क्या कहा?
‘जिस सनातन ने लोगों...’, विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल, CM विजय के सामने क्या कहा?
राजस्थान
'हमारा मनोबल टूट गया, मेहनत पर पानी फिरा...', नीट परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द
'हमारा मनोबल टूट गया, मेहनत पर पानी फिरा...', नीट परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द
क्रिकेट
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले US की बड़ी कार्रवाई, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर बैन
ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले US का एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियां बैन, भड़का ड्रैगन
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget