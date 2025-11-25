बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान

बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री गृह सम्राट चौधरी ने मंगलवार (25 नवंबर) को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के बाहर पिंक पुलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी. इसके तहत जो बच्चियों स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उन्हें किसी भी रोमियो या मनचलों के द्वारा परेशान न किया जाए. बेटियों की सुरक्षा के लिए फोर्स की तैनाती की जाएगी.

भू-माफिया, बालू माफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई- गृह मंत्री

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भू-माफिया और बालू माफियाओं की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करेंगे उनके साथ बिहार की पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी.

सम्राट चौधरी ने की गृह विभाग की समीक्षा

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की समीक्षा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. गौरतलब है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता गृह मंत्री बना है. हमेशा से गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास ही रहा. लेकिन इस बार ये विभाग बीजेपी के खाते में गई और पार्टी के उभरते हुए नेता सम्राट चौधरी को बिहार का गृह मंत्री बनाया गया.

सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ही सियासी कॉरिडोर में चर्चा है कि बिहार में भी यूपी की तरह अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी. सियासी गलियारे में 'बुलडोजर' की भी चर्चा होने लगी है. जाहिर है कि यूपी में बीजेपी की सरकार के शासन में अपराधियों और अवैध ढांचों पर बुलडोजर की कार्रवाई ने सुर्खियां बटोरी हैं. अब जब बिहार में भी बीजेपी के पास ये 'पावर' आ गया है तो यहां भी इस तरह की चर्चाओं को बल मिल रहा है.

सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभालने के बाद ही साफ कर दिया था कि बिहार में सुशासन की सरकार है और यहां से अपराधियों को बाहर जाना ही होगा. पिछली सरकार में भी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, दोबारा डिप्टी सीएम बने हैं.