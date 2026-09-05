शिक्षक दिवस पर CM सम्राट के 5 बड़े ऐलान, जानें क्या है प्लान?

शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कई बड़े संकल्पों का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण, वेतनमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च शिक्षा को लेकर सरकार की योजनाएं बताईं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए बिहार में ‘शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय’ की स्थापना की जाएगी. इसका उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुरूप प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमता को और बेहतर बनाना होगा.

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वित्त रहित शिक्षकों के लिए अलग वेतनमान

सम्राट चौधरी ने वित्त रहित शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से वेतनमान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही. सरकार के इस कदम से लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएँ एवं शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार के प्रमुख संकल्प।



1. शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए "शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय" की स्थापना की जाएगी।



2. वित्त रहित शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 5, 2026

Microsoft-Google के साथ बनेगा AI इकोसिस्टम

बिहार में आधुनिक तकनीक को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार Microsoft, Google और Sarvam AI जैसी तकनीकी कंपनियों के सहयोग से आधुनिक AI इकोसिस्टम विकसित करने की योजना बना रही है. शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

BHU सेंटर और शिक्षकों के बकाया वेतन पर भी ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए राज्य में BHU (Banaras Hindu University) का सेंटर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा मदरसा और संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान जारी करने की जानकारी भी दी गई. सरकार का दावा है कि इससे शिक्षकों को समय पर पारिश्रमिक मिल सकेगा.

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