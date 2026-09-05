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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिक्षक दिवस पर CM सम्राट के 5 बड़े ऐलान, जानें क्या है प्लान?

शिक्षक दिवस पर CM सम्राट के 5 बड़े ऐलान, जानें क्या है प्लान?

शिक्षक दिवस पर CM सम्राट चौधरी ने बड़ा एलान किया है. बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान, AI ट्रेनिंग, BHU सेंटर और लंबित वेतन भुगतान की बात कही है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कई बड़े संकल्पों का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण, वेतनमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च शिक्षा को लेकर सरकार की योजनाएं बताईं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए बिहार में ‘शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय’ की स्थापना की जाएगी. इसका उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुरूप प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमता को और बेहतर बनाना होगा.

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वित्त रहित शिक्षकों के लिए अलग वेतनमान

सम्राट चौधरी ने वित्त रहित शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से वेतनमान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही. सरकार के इस कदम से लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

Microsoft-Google के साथ बनेगा AI इकोसिस्टम

बिहार में आधुनिक तकनीक को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार Microsoft, Google और Sarvam AI जैसी तकनीकी कंपनियों के सहयोग से आधुनिक AI इकोसिस्टम विकसित करने की योजना बना रही है. शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

BHU सेंटर और शिक्षकों के बकाया वेतन पर भी ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए राज्य में BHU (Banaras Hindu University) का सेंटर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा मदरसा और संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान जारी करने की जानकारी भी दी गई. सरकार का दावा है कि इससे शिक्षकों को समय पर पारिश्रमिक मिल सकेगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 05 Sep 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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