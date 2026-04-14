नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे पर सम्राट चौधरी बोले, 'आपके मार्गदर्शन में बिहार...'

सम्राट चौधरी बिहार के अलगे सीएम होंगे. बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन का आभार जताया. वहीं नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में बिहार विकास की दिशा में निरंतर बढ़ता रहेगा. आपका सफलतम कार्यकाल और सुशासन का मॉडल प्रेरणास्रोत है.

बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बीजेपी ने मुझे जीवन में काम करने का मौका दिया है. मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से मैं लगभग 30 वर्षों से काम कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कोई विचारधारा नहीं थी. प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से प्रेरित होकर जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, तब 2015 के चुनावों के बाद से मैंने लगातार बीजेपी के लिए काम किया है.''

'बीजेपी की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे'

उन्होंने आगे कहा, ''पार्टी ने मुझे जो अवसर दिए हैं - राज्य में पदाधिकारी के रूप में, विधायक दल में, विधान परिषद में नेता के रूप में और संगठन में- पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे सर्वोच्च पद तक. आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विचारधारा और बीजेपी की भारत को प्रथम रखने, इसे सर्वश्रेष्ठ मानने और पार्टी को अग्रणी स्थान पर रखने की विचारधारा को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे.''

नीतीश कुमार ने हमें बहुत कुछ सिखाया- सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने ये भी कहा, ''नीतीश कुमार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. हम आपको इसका पूरा आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार नीतीश कुमार ने एक समृद्ध बिहार की कल्पना की है, उसी प्रकार हम सभी मिलकर बिहार और देश को समृद्ध बनाने के लिए काम करते रहेंगे.''

नीतीश कुमार का CM पद से इस्तीफा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. नीतीश कुमार ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा. नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ इस्तीफा देने के लिए लोक भवन पहुंचे थे. इस्तीफे के बाद ही नीतीश कुमार ने लोकभवन में ही सम्राट चौधरी को बधाई दी थी. उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया. बीजेपी संसदीय बोर्ड द्वारा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था.