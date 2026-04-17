मुस्लिम शख्स ने की सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश तो ऐसा रहा CM का रिएक्शन, हो रहा वायरल

बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जनता दरबार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से मुलाकात की. इस दौरान अल्पसंख्यक समाज के लोग भी नजर आए. अल्पसंख्यक समाज के लोग भी लगातार मुख्यमंत्री के स्वागत करते दिखे.

वहीं मुलाकात के दौरान एक मुस्लिम शख्स ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी ने हाथ जोड़कर सम्मान करते हुए प्रणाम किया और टोपी वापस लेकर अपने सुरक्षाकर्मियों को दे दी. उसके बाद अल्पसंख्यक व्यक्ति ने सम्राट चौधरी को गमछा पहनाया, जो सीएम ने पहन लिया.

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सिवान से आए थे मोहम्मद हामिद

दरअसल सिवान जिले से आए किसान मोहम्मद हामिद खान शुक्रवार को सम्राट चौधरी से मिले और शुभकामनाएं दीं. साथ ही अपनी बात को उनके सामने रखी. मिलने के बाद मोहम्मद हामिद खान ने कहा कि इनका काम बहुत अच्छा है. खासकर मिलने जुलने का तो बहुत अच्छा व्यवहार है.

सीएम से किसान ने रखी ये मांग

मोहम्मद हामिद खान ने बताया कि हम एक किसान हैं हम औषधि और सुगंधित पौधों की खेती करते हैं और पॉपुलर पेड़ भी लगते हैं और लगाते नहीं हम किसानों को लगवाते भी हैं. उन्होंने कहा कि हमने सीएम सम्राट चौधरी से कहा कि उत्तरी बिहार में पॉपुलर पेड़ ही है जो समय पर भी तैयार हो जाता है और कृषक को छांव भी नहीं मारता है तो वह बोले कि देख लेते हैं. मुझे उम्मीद है कि इस पूरे उत्तरी बिहार में पॉपुलर पर लगवाने का काम सम्राट चौधरी करेंगे.

बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है. इसके अलावा जदयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.