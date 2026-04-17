उत्तर प्रदेश के गोंडा पहुंचे खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा ने जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर के बिहार सीएम सम्राट चौधरी पर शिक्षा को लेकर कि गयी टिप्पणी पर कहा, “ये जनता के ऊपर निर्भर है किसे मौका देती है. सम्राट चौधरी जी बिहार कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.” उन्होंने यह बयान शुकवार को विभागीय समीक्षा के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवालों पर दिया.

इससे पहले जनप्रतिनिधियों पार्टी पर अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भेंट वार्ता की उसके बाद देवीपाटन मंडल के मंडल स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की. जहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने पेट्रोल-डीजल कि समुचित व्यवस्था होने का दावा किया.

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प्रशांत किशोर को दिया जबाब

पत्रकारों ने सवाल किया कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री साम्राज्य चौधरी की शिक्षा को लेकर बयान दिया था कि स्नातक पास बेरोजगार हो रहे हैं. और अनपढ़ बिहार के राजा बन रहे हैं. इस सवाल पर मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक दल से बहुत जल्द ही जुड़े हैं. राजनीति में जनता मौका देने का काम करती है. जनता किसको मौका देती है. यह जनता के ऊपर निर्भर है, भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं. मेरा पूरा भरोसा है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम करेंगे.

पेट्रोल-डीजल कि दिक्कत नहीं

खाद एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि दुनिया में युद्ध के हालात से पूरे विश्व में डीजल पेट्रोल और एलपीजी की थोड़ा बहुत क्राइसिस है. लेकिन भारत में ज्यादा दिक्कत नहीं है पहले आयत एक दर्जन देशों से होते थे अब 40 से अधिक देशों से आयात होते हैं. बोले- पहले हमारे पास जो रिजर्व स्टॉक जो 15 दिन का हुआ करता था. आज स्टॉक हमारे पास 60 दिन का है.

डीजल पेट्रोल गैस की कोई समस्या नहीं है. जहां तक एलपीजी की बात है जो लोग बुकिंग करवा रहे हैं. ओटीपी के माध्यम से उसको एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है. शादी-विवाह के अवसर पर लोगों से या अपेक्षा की गई है और जिलाधिकारी और उपाधिकारी को नामित किया गया है कोई भी आवेदन आता है, तो उसे पर विचार करके उनको कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करें.

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