हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रशांत किशोर के 'अनपढ़ राजा' वाले बयान पर UP के मंत्री सतीश शर्मा का पलटवार, बोले- 'जनता ही...'

प्रशांत किशोर के 'अनपढ़ राजा' वाले बयान पर UP के मंत्री सतीश शर्मा का पलटवार, बोले- 'जनता ही...'

UP Politics: सतीश शर्मा ने प्रशांत किशोर के बिहार CM पर शिक्षा को लेकर कि गई टिप्पणी पर कहा कि ये जनता के ऊपर निर्भर है कि वह किसे मौका देती है. सम्राट चौधरी बिहार कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

By : कृष्ण कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोंडा पहुंचे खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा ने जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर के बिहार सीएम सम्राट चौधरी पर शिक्षा को लेकर कि गयी टिप्पणी पर कहा, “ये जनता के ऊपर निर्भर है किसे मौका देती है. सम्राट चौधरी जी बिहार कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.” उन्होंने यह बयान शुकवार को विभागीय समीक्षा के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवालों पर दिया.

इससे पहले जनप्रतिनिधियों पार्टी पर अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भेंट वार्ता की उसके बाद देवीपाटन मंडल के मंडल स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की. जहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने पेट्रोल-डीजल कि समुचित व्यवस्था होने का दावा किया.

यह भी पढ़ें: UP News: युवकों को चलती थार की खिड़की पर स्टंट करना पड़ा भारी, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर वीडियो वायल

प्रशांत किशोर को दिया जबाब

पत्रकारों ने सवाल किया कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री साम्राज्य चौधरी की शिक्षा को लेकर बयान दिया था कि स्नातक पास बेरोजगार हो रहे हैं. और अनपढ़ बिहार के राजा बन रहे हैं. इस सवाल पर मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक दल से बहुत जल्द ही जुड़े हैं. राजनीति में जनता मौका देने का काम करती है. जनता किसको मौका देती है. यह जनता के ऊपर निर्भर है, भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं. मेरा पूरा भरोसा है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम करेंगे.

पेट्रोल-डीजल कि दिक्कत नहीं

खाद एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि दुनिया में युद्ध के हालात से पूरे विश्व  में डीजल पेट्रोल और एलपीजी की थोड़ा बहुत क्राइसिस है. लेकिन भारत में ज्यादा दिक्कत नहीं है पहले आयत एक दर्जन देशों से होते थे अब 40 से अधिक देशों से आयात होते हैं. बोले- पहले हमारे पास जो रिजर्व स्टॉक जो 15 दिन का हुआ करता था. आज स्टॉक हमारे पास 60 दिन का है.

डीजल पेट्रोल गैस की कोई समस्या नहीं है. जहां तक एलपीजी की बात है जो लोग बुकिंग करवा रहे हैं. ओटीपी के माध्यम से उसको एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है. शादी-विवाह के अवसर पर लोगों से या अपेक्षा की गई है और जिलाधिकारी और उपाधिकारी को नामित किया गया है कोई भी आवेदन आता है, तो उसे पर विचार करके उनको कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करें.

यह भी पढ़ें: देहरादून में CM धामी का औचक निरीक्षण, शिकायतकर्ता के साथ मौके पर पहुंच अफसरों को लगाई फटकार

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishore Satish Sharma UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रशांत किशोर के 'अनपढ़ राजा' वाले बयान पर UP के मंत्री सतीश शर्मा का पलटवार, बोले- 'जनता ही...'
प्रशांत किशोर के 'अनपढ़ राजा' वाले बयान पर UP के मंत्री सतीश शर्मा का पलटवार, बोले- 'जनता ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Womens Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर अखिलेश यादव बोले, 'विपक्ष ने ऐसी...'
महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर अखिलेश यादव बोले, 'विपक्ष ने ऐसी लक्ष्मण रेखा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: युवकों को चलती थार की खिड़की पर स्टंट करना पड़ा भारी, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर वीडियो वायल
युवकों को चलती थार की खिड़की पर स्टंट करना पड़ा भारी, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर वीडियो वायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में CM धामी का औचक निरीक्षण, शिकायतकर्ता के साथ मौके पर पहुंच अफसरों को लगाई फटकार
देहरादून में CM धामी का औचक निरीक्षण, शिकायतकर्ता के साथ मौके पर पहुंच अफसरों को लगाई फटकार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi : आरक्षण के नाम पर 'खेल'? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation Bill
Matka King Review: बड़ा कैनवास, विजय वर्मा और 1960 का दौर
Chitra Tripathi : महिलाओं को हक या सिर्फ राजनीति? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation
Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'संविधान पर आक्रमण, हमने रोक दिया', लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने पर आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन
'संविधान पर आक्रमण, हमने रोक दिया', महिला आरक्षण बिल गिरने पर आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
आईपीएल 2026
चेन्नई ने गुपचुप बुलाया खलील अहमद का रिप्लेसमेंट? MI का बॉलर आया CSK में! जानें वायरल दावे का सच
चेन्नई ने गुपचुप बुलाया खलील अहमद का रिप्लेसमेंट? MI का बॉलर आया CSK में! जानें वायरल दावे का सच
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
बॉलीवुड
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
'रामायण' में रावण बनना आसान नहीं, यश ने किया खुलासा, कॉस्ट्यूम को बताया भारी
न्यूज़
तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी, अमेरिका का आया रिएक्शन, ट्रंप बोले- थैंक्यू ईरान
तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाई नाकेबंदी, अमेरिका का आया रिएक्शन, ट्रंप बोले- थैंक्यू ईरान
टेक्नोलॉजी
खाने से लेकर टिकट तक सब स्कैन कर लेगा आईफोन, ऐप्पल कर रही है यह तगड़ी तैयारी
खाने से लेकर टिकट तक सब स्कैन कर लेगा आईफोन, ऐप्पल कर रही है यह तगड़ी तैयारी
हेल्थ
Hair Dye Safety: क्या सफेद बालों को रंगने से डैमेज हो सकता है लिवर? हेयर डाई पर सामने आया बड़ा सच
क्या सफेद बालों को रंगने से डैमेज हो सकता है लिवर? हेयर डाई पर सामने आया बड़ा सच
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget