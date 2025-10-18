समस्तीपुर: चुनाव ड्यूटी के लिए आए ASI की हार्टअटैक से मौत, जम्मू-कश्मीर का था जवान

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक दर्दनाक खबर सामने आई है. समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के मसीना उच्च विद्यालय में चुनाव ड्यूटी पर तैनात स्पेशल फोर्स के एएसआई अब्दुल हमीद गांगी (54 वर्ष) की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में उनकी मौत का कारण हृदयाघात (हार्ट अटैक) बताया गया है.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह एएसआई अब्दुल हमीद की तबीयत अचानक खराब हो गई. साथी जवानों ने तत्काल उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे पुलिस बल में शोक की लहर फैल गई.

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के निवासी

मृतक एएसआई अब्दुल हमीद गांगी जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी थाना क्षेत्र के नाबला गांव के रहने वाले थे. वे बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे. वे लंबे समय से सुरक्षा बलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अपने मिलनसार तथा कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के लिए साथियों में बेहद लोकप्रिय थे.

प्रशासनिक अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ टू संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा गया. अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में स्पेशल फोर्स के जवान मौजूद रहे, जिन्होंने अपने साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

शव को भेजा जाएगा पैतृक गांव

पोस्टमार्टम के बाद शव को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) भेजा जाएगा. वहां से उसे पटना एयरपोर्ट के माध्यम से हवाई मार्ग से जम्मू-कश्मीर स्थित उनके पैतृक गांव नाबला भेजा जाएगा. स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से जवान को अंतिम सलामी देने की तैयारी की जा रही है.

साथी जवानों में शोक की लहर

सुरक्षा बलों में कार्यरत अब्दुल हमीद अपने अनुशासित और संवेदनशील स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे. साथी जवानों ने कहा कि वे हमेशा मुस्कुराते हुए हर मुश्किल हालात में अपना कर्तव्य निभाते थे. उनकी अचानक मौत ने सभी को गहरे दुख में डाल दिया है.

चुनावी ड्यूटी के दौरान हुई इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा कर्मियों की कठिन ड्यूटी और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों की ओर ध्यान खींचा है. प्रशासन ने मृतक जवान के परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है.