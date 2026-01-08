हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइंदौर मामले से भी सबक नहीं, रोहतास के 332 गांवों में आ रहा 'जहरीला पानी', फ्लोराइड से अपंग हो रहीं पीढ़ियां

इंदौर मामले से भी सबक नहीं, रोहतास के 332 गांवों में आ रहा 'जहरीला पानी', फ्लोराइड से अपंग हो रहीं पीढ़ियां

Rohtas Contaminated Water: रोहतास के 332 गांव फ्लोराइड युक्त पानी से त्रस्त हैं, जिससे ग्रामीण दिव्यांग हो रहे हैं. PHED की रिपोर्ट के बावजूद शुद्ध पेयजल का समाधान नहीं हुआ. दूषित पानी की आपूर्ति है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के रोहतास जिले के 332 गांवों में पीने का पानी अभिशाप बन चुका है. अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी के कारण कई ग्रामीण दिव्यांग हो गए हैं. गांवों के लोग बताते हैं कि उन्हें आज भी शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है. 

स्थिति इतनी भयावह है कि इस पानी में दाल तक नहीं गलती. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) की रिपोर्ट में ये गांव फ्लोराइड प्रभावित घोषित हैं, इसके बावजूद वर्षों बाद भी समस्या का ठोस समाधान नहीं निकल सका है.

 शहर की आपूर्ति भी सवालों के घेरे में 

सासाराम शहर में जिला मुख्यालय से लगभग दस किलोमीटर दूर करवंदिया और जमुहार से पानी की आपूर्ति की जाती है. आपूर्ति पाइप कई स्थानों पर गंदे जमा पानी के बीच से गुजरते हैं. आए दिन पाइप फटने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग की संवेदनहीनता के कारण समय पर मरम्मत नहीं हो पाती.

पुराने मोहल्लों की सकरी गलियों में जगह के अभाव में घरों तक जाने वाले पाइप नालियों के ऊपर से गुजारे गए हैं. कहीं रिसाव हुआ तो घरों में नाले का गंदा पानी पहुंच जाता है. मजबूरी में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग यही पानी पीने को विवश हैं. वहीं, सक्षम लोग बोरिंग या जार का पानी खरीदकर पी रहे हैं, लेकिन जार के पानी की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में है. 

10 गुना अधिक फ्लोराइड, गांव बन रहा दिव्यांगों का ठिकाना 

रोहतास जिला मुख्यालय से सटे शिवसागर प्रखंड में फ्लोराइड प्रभावित 98 गांव चिह्नित हैं. सबसे गंभीर स्थिति नाद पंचायत के बरुआ गांव की है. यहां भूमिगत जल में मानक से 10 गुना अधिक फ्लोराइड पाया गया है.

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में अधिकांश लोग दिव्यांग हैं. पीढ़ियों से इसी पानी के सेवन ने उन्हें अपंग बना दिया है. हालात इतने बदतर हैं कि पशुओं तक में दिव्यांगता देखी जा रही है. गांवों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, लेकिन वे भी प्रभावी साबित नहीं हो सके.

प्रशासन के प्रयास कागजों तक सीमित 

पीएचईडी अधिकारियों का दावा है कि जिले के 332 फ्लोराइड प्रभावित गांवों में से 272 गांवों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा चुके हैं और शुद्ध किए गए पानी की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है.
हकीकत यह है कि आधे से अधिक ट्रीटमेंट प्लांट से आज तक जलापूर्ति शुरू ही नहीं हो सकी. 

कई स्थानों पर ऑपरेटर नहीं हैं, जिससे रखरखाव के अभाव में प्लांट बेकार पड़े हैं. फ्लोराइड प्रभावित गांवों के मामले में बिक्रमगंज दूसरे स्थान पर है, जहां ऐसे गांवों की संख्या 46 है.

पीएचईडी का दावा 

पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता अमित कुमार का कहना है कि रोहतास जिले के 332 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी की पहचान की गई है. शिवसागर प्रखंड के बरुआ गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू है. अन्य स्थानों पर लगाए गए प्लांटों की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है. 

सभी जगह फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए सभी प्रखंडों में कनीय अभियंताओं को निर्देश जारी किए गए हैं.

इंदौर की त्रासदी से भी नहीं ली जा रही सीख 

मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी 2026 की शुरुआत में दूषित पानी पीने से 10 से 17 लोगों की मौत की खबरें सामने आईं, खासकर भागीरथपुरा क्षेत्र में, जहां बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े. इसके बावजूद बिहार सरकार और संबंधित विभागों की नींद नहीं खुली है.

रोहतास के लोग आज भी गंदा और फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं. सवाल यह है कि क्या किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही प्रशासन हरकत में आएगा, या फिर इन गांवों की पीड़ा यूं ही अनसुनी बनी रहेगी?

Input By : रंजन सिंह, रोहतास
और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Rohtas News BIHAR NEWS Indore Contaminated Water Case 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Release Date: ‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी अक्षय कुमार की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म?
‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म?
हेल्थ
7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू
7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू
ट्रेंडिंग
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह, वीडियो वायरल
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह
शिक्षा
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget