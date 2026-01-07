'एक महीने में लंबित मामलों का करें निपटारा', बिहार निगरानी विभाग के ACS का निर्देश

पटना में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में बुधवार (07 जनवरी 2026) को सभी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारियों के साथ निगरानी संबंधी मामलों की समीक्षा की गयी. बैठक की अध्‍यक्षता विभाग के अपर मुख्‍य सचिव अरविंद कुमार चौधरी की ओर से की गयी. समीक्षा के क्रम में निगरानी विभाग के स्तर से सभी विभागों को भेजे गए ऑनलाइन परिवादों के जांच प्रतिवेदन की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि तीन हजार से अधिक परिवाद सभी विभागों को भेजे गए हैं.

किन-किन विभागों से ज्यादा मामले हैं लंबित?

इनमें सर्वाधिक मामले शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग से संबंधित हैं . अपर मुख्‍य सचिव ने निदेश दिए कि जिन विभागों में परिवादों से संबंधित कार्रवाई लंबित हैं, उनका जल्द निष्पादन किया जाय. गौरतलब है कि पिछले साल ही निगरानी के परिवादों हेतु ऑनलाइन व्‍यवस्‍था शुरू की गयी, जिससे बेहतर ट्रैकनिज्मि विकसित हुई और उनके निष्पादन में काफी सहूलियत मिली है.

विजिलेंस के DG जितेन्द्र सिंह गंगवार ने क्या कहा?

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेन्द्र सिंह गंगवार द्वारा जानकारी दी गयी कि ब्यूरो के स्तर से भी निगरानी संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है. पिछले साल कुल 122 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 102 मामले ट्रैप से संबंधित थे. सभी विभागों के अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की गयी, जिसमें कुल 53 मामले लंबित पाए गए.

हर महीने बैठक करने के निर्देश

इसमें सर्वाधिक लंबित मामले जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के हैं. इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव ने कहा, ''हर विभाग के स्तर से सभी विभागों में मुख्य निगरानी पदाधिकारी की ओर से मासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाय.''

बैठक में कई बड़े अधिकारी रहे शामिल

बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेन्द्र सिंह गंगवार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के उप महानिरीक्षक नवीन चन्द्र झा, विशेष निगरानी इकाई के उप महानिरीक्षक विकास कुमार, अपर सचिव रामाशंकर, तकनीकी परीक्षक कोषांग के अभियन्ता प्रमुख शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (विधि) अंजू सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे.