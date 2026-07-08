बांकीपुर उपचुनाव: नीतीश कुमार से मिले BJP प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा, पूर्व CM ने क्या कहा?

पटना की बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) को प्रत्याशी बनाया है. गुरुवार (08 जुलाई, 2026) को अभिषेक ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से जाकर मुलाकात की. उनका आशीर्वाद लिया. इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उपस्थित रहे.

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दिया. साथ ही आगामी उपचुनाव में प्रचंड विजय के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अग्रिम जीत की बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की भी कामना की.

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संजय सरावगी का भी लिया आशीर्वाद

नीतीश कुमार से मिलने से पहले अभिषेक सिन्हा ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात की थी. इसकी तस्वीर संजय सरावगी ने अपने एक्स से हैंडल से शेयर की है. लिखा, "आज पटना स्थित आवास पर 182-बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए NDA के प्रत्याशी श्री अभिषेक कुमार जी से शिष्टाचार भेंट हुई. इस अवसर पर आगामी उपचुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक समन्वय तथा जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. साथ ही, उन्हें अग्रिम विजय की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सफल जनसंपर्क अभियान के लिए मंगलकामनाएं प्रेषित कीं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगठन की शक्ति तथा जनता के स्नेह और समर्थन के बल पर एनडीए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड विजय प्राप्त करेगा."

आज पटना स्थित आवास पर 182-बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए NDA के प्रत्याशी श्री अभिषेक कुमार जी से शिष्टाचार भेंट हुई।



इस अवसर पर आगामी उपचुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक समन्वय तथा जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, उन्हें अग्रिम विजय की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं… pic.twitter.com/H4KhkTiEXF — Sanjay Saraogi (@sanjay_saraogi) July 8, 2026

सीएम सम्राट से मिलने पहुंचे विनोद तावड़े

बांकीपुर सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. आज (बुधवार) ही बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने भी सीएम सम्राट चौधरी से जाकर मुलाकात की है. बांकीपुर से उपचुनाव की घोषणा के बाद ये अहम मुलाकात है. बता दें कि 10 जुलाई को होने एनडीए की बैठक भी है. माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान इस पर भी चर्चा होगी.

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