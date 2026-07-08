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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: नीतीश कुमार से मिले BJP प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा, पूर्व CM ने क्या कहा?

बांकीपुर उपचुनाव: नीतीश कुमार से मिले BJP प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा, पूर्व CM ने क्या कहा?

Bankipur By-Election 2026: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दिया. साथ ही आगामी उपचुनाव में प्रचंड विजय के लिए शुभकामनाएं दीं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Jul 2026 04:41 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा (Abhishek Kumar Sinha) को प्रत्याशी बनाया है. गुरुवार (08 जुलाई, 2026) को अभिषेक ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से जाकर मुलाकात की. उनका आशीर्वाद लिया. इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उपस्थित रहे.

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दिया. साथ ही आगामी उपचुनाव में प्रचंड विजय के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अग्रिम जीत की बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की भी कामना की.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: 'प्रशांत किशोर ने गलत…', BJP नेता का PK पर हमला, कर दी 'भविष्यवाणी'

संजय सरावगी का भी लिया आशीर्वाद

नीतीश कुमार से मिलने से पहले अभिषेक सिन्हा ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात की थी. इसकी तस्वीर संजय सरावगी ने अपने एक्स से हैंडल से शेयर की है. लिखा, "आज पटना स्थित आवास पर 182-बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए NDA के प्रत्याशी श्री अभिषेक कुमार जी से शिष्टाचार भेंट हुई. इस अवसर पर आगामी उपचुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक समन्वय तथा जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. साथ ही, उन्हें अग्रिम विजय की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सफल जनसंपर्क अभियान के लिए मंगलकामनाएं प्रेषित कीं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगठन की शक्ति तथा जनता के स्नेह और समर्थन के बल पर एनडीए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड विजय प्राप्त करेगा."

सीएम सम्राट से मिलने पहुंचे विनोद तावड़े

बांकीपुर सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. आज (बुधवार) ही बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने भी सीएम सम्राट चौधरी से जाकर मुलाकात की है. बांकीपुर से उपचुनाव की घोषणा के बाद ये अहम मुलाकात है. बता दें कि 10 जुलाई को होने एनडीए की बैठक भी है. माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान इस पर भी चर्चा होगी.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: BJP से प्रत्याशी के ऐलान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Jul 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll Abhishek Kumar Sinha
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