बिहार के रोहतास से एक सनसनीखेज मामला आया है. मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को डेहरी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू एरिया मोहल्ले से पुलिस ने एक युवक का अधजला शव बरामद किया. मृतक की पहचान न्यू एरिया मोहल्ला निवासी राकेश कुमार के पुत्र अंकित कुमार के रूप में की गई. वह बी.काॅम का छात्र था. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है. मां और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

युवक की मौत कैसे हुई है यह पता नहीं चला है. मंगलवार की सुबह जब शव मिला तो काफी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल को टीम को भी बुलाया घटनास्थल से साक्ष्य को इकट्ठा किया गया.

प्रेम-प्रसंग में हत्या का परिजन लगा रहे आरोप

युवक की हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है इस पर मामला फंस रहा है. परिजन प्रेमिका के घरवालों पर जलाकर मारने का आरोप लगा रहे हैं. दूसरी ओर यह भी बात सामने आ रही है कि युवक ने खुद ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि परिजनों ने युवक की मौत से पूर्व उसके साथ मारपीट होने की बात भी कही है. उनके अनुसार, छह महीने पहले दोनों (लड़का-लड़की) परिवारों के बीच प्रेम-प्रसंग को लेकर एक समझौता भी हुआ था.

एएसपी बोले- प्रेम-प्रसंग से का लग रहा मामला

इस पूरे मामले में डेहरी के एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि मंगलवार की सुबह डेहरी नगर थाने को एक युवक के अधजले शव की सूचना मिली थी. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है. एफएसएल की टीम घटनास्थल से कई सबूत इकट्ठा कर मामले की जांच में जुटी है.

