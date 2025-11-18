मुजफ्फरपुर में मंगलवार (18 नवंबर, 2025) की शाम कोचिंग पढ़ाकर घर लौट रही एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के तरौरा बांध की है. शाम के करीब 5 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया है. मृतका की पहचान तरौरा गांव निवासी कैलाश चौधरी की पुत्री कोमल कुमारी के रूप में की गई है. उसकी उम्र 17 साल के करीब है.

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे लेकर शहर के एक निजी अस्पताल गए लेकिन चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजन में हड़कंप मच गया. गोली किसने मारी है इसका पता नहीं चला है. कोमल अपने भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थी. वह कोचिंग में पढ़ाती थी. घटना को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है.

कोमल के भाई ने बताई कैसे हुई पूरी घटना

कोमल का भाई आदित्य इस पूरी घटना का चश्मदीद है. उसने बताया कि वह बहन को लाने के लिए गया था. मुसहरी ब्लॉक से बाइक से लेकर वह आ रहा था. इस दौरान बांध पर उसकी बहन को गोली मार दी गई. उसने कहा कि गोली मारने वाला लड़का अकेले था. बहन बाइक पर पीछे बैठी थी.

आदित्य ने आगे कहा कि गोली मारने वाले ने बाइक नहीं रुकवाई. चलते-चलते पीछे से फायरिंग की गई है. उसने बताया कि गोली लगने के बाद उसकी बहन बाइक से नीचे गिर तो उसकी गाड़ी स्पीड हो गई और वह कुछ दूर आगे चला गया. बहन के गिरने के बाद गोली मारने वाला वहीं खड़ा था. उसने बताया कि जब वह वापस गया तो वह भाग गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर मुसहरी थाना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मेहता पहुंचे. उन्होंने बताया कि अभी कुछ पता नहीं है. कोमल कुमारी नाम की लड़की को गोली मारने की सूचना मिली थी तो हम लोग आए हैं. अभी हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं. शव को मेडिकल ले जा रहे हैं. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जांच के बाद घटना का कारण स्पष्ट होगा.

