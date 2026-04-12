रोहतास में तेज रफ्तार बाइक-ट्रैक्टर की टक्कर, मासूम समेत 3 की दर्दनाक मौत, परिवार में पसरा मातम

रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़ैया बाग में रविवार (12 अप्रैल) की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक मासूम बच्ची समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल कायम हो गया है.

मृतकों की पहचान सासाराम नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति निवासी 25 वर्षीय परमानंद कुमार, 30 वर्षीय खुशबू देवी और लगभग दो वर्षीय काव्या कुमारी के रूप में की गई है. तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

श्राद्धकर्म में शामिल होने जा रहे थे मृतक

प्राप्त जानकारी के अनुसार परमानंद कुमार की दादी का हाल ही में निधन हो गया था. परिवार में श्राद्धकर्म की तैयारी चल रही थी और उसी में शामिल होने के लिए परमानंद कुमार अपनी भाभी खुशबू देवी और दो वर्षीय भतीजी काव्या कुमारी को बाइक पर बैठाकर कोचस थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव जा रहे थे. परिवार के लोग इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतनी भयावह साबित होगी.

तेज रफ्तार ट्रैक्टर से हुई जोरदार टक्कर

बताया जाता है कि बाइक सवार तीनों सासाराम से कोचस की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बढ़ैया बाग के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का दृश्य बेहद दर्दनाक था, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी.

घटना के बाद मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सासाराम नगर थाना की पुलिस को दी. घटना के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उनके बीच कोहराम मच गया.

पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर शुरू की जांच

सूचना मिलते ही सासाराम नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल से भाग रहे ट्रैक्टर को पकड़कर जब्त कर लिया है.

थाना पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय ट्रैक्टर की गति कितनी थी और चालक की लापरवाही किस हद तक जिम्मेदार है.

इलाके में शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के घर में मातम पसरा हुआ है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की असामयिक मौत से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है. सड़क पर छोटी सी चूक किस तरह बड़े हादसे में बदल सकती है, इसका यह एक दर्दनाक उदाहरण बन गया है.

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