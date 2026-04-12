बिहार में CM के नाम पर सस्पेंस खत्म! JDU समर्थकों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगाए पोस्टर

बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ लेने के बाद राजनीतिक गलियारों में नए मुख्यमंत्री को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है. इस बीच जनता दल युनाईटेड (जेडीयू) के समर्थक चाहते हैं कि सूबे की कमान निशांत कुमार संभालें.

ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा पटना में अगले मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार के नाम के पोस्टर, होडिंग लगा दिए गए हैं. कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए होडिंग में निशांत कुमार के फोटो पर 'नेक्सट सीएम ऑफ बिहार' लिखा हुआ नजर आ रहा है. साथ ही इसमें मांग की गई है कि निशांत कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हों.

'अब आपकी परछाईं स्वरूप, युवा जनसेवक निशांते कुमार चाहिए'

बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ गई है. पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से लगाए होडिंग में लिखा गया है कि बिहार में ना तो बुलडोजर बवाल, और ना ही 'दंगा-फसाद' चाहिए... हे लोकनाथ अब आपकी परछाईं स्वरूप, युवा जनसेवक निशांते कुमार चाहिए.

#WATCH | Patna, Bihar: JDU workers put up posters in Patna in support of party leader and Nitish Kumar's son, Nishant Kumar. The posters read, "Next CM of Bihar..." pic.twitter.com/z3oP7CKa61 — ANI (@ANI) April 12, 2026

वहीं पोस्टर में यह भी लिखा है कि नीतीश कुमार का मिशन अधूरा... निशांत कुमार ही करेंगे पूरा. मिशन विकसित बिहार-2040. बता दें कि इस तरह के कई होडिंग पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं. होडिंग के लगाए जाने के बाद सूबे की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. कार्यकर्ताओं द्वारा निशांत कुमार को सीएम बनाने के लिए समर्थक और कार्यकर्ता अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं.

अलग-अलग माध्यम से उठाई जा रही मांग

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और संभवतः भाजपा के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर चर्चा जारी है. इस बीच निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की यह मांग पोस्टर, नारों और सार्वजनिक प्रदर्शनों के माध्यम से बार-बार उठाई जा रही है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर उनके समर्थन में नारे लगाए.

जेडीयू नेता संजय झा ने दी प्रतिक्रिया

जेडीयी नेता संजय झा ने नीतीश कुमार को लेकर बातचीत की है. उन्होंने कहा कि जहां तक बिहार की बात है मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो 2025 से 30 के लिए हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए गए थे. इसमें सबका सहयोग रहा. पांचों दलों समेत प्रधानमंत्री मोदी का लगातार दौरा हुआ. उन्होंने कहा कि अगली जो सरकार बनेगी वह नीतीश कुमार की जो नीति है, जो उनके विचार हैं, उनको जो काम है उसी को यह सरकार आगे बढ़ाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि नई सरकार को नीतीश कुमार का मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा मिलता रहेगा. जहां भी सरकार को जरूरत होगी. इसलिए यह नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हैं तो उनका काम वह बिहार में रहकर देखेंगे. जब संसद सत्र होगा तो वह उसके लिए दिल्ली जाएंगे. उनका लगाव बिहार से है.

विरोधियों को लेकर क्या बोले संजय झा

विरोधियों द्वारा नीतीश कुमार के लिए जताई जा रही चिंता पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्हें चिंता थी कि इस पार्टी का क्या होगा. संजय झा ने कहा कि यह पार्टी नीतीश कुमार की ईमानदारी से बनाई हुई पार्टी है. उन्होंने अपने खून-पसीने से इस पार्टी का निर्माण किया है. 20 साल से जदयू ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किया है. वह बिहार की जनता के दिल में अपने काम से उतरा हुई है. जेडीयू को दिल से मिटा दोगे. नीतीश कुमार को लोगों के दिल से निकाल दोगे.

उन्होंने आगे कहा कि यह संभव नहीं है. इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की 14 करोड़ जनता के दिल में नीतीश कुमार और जदयू है. उन्होंने कहा कि अपने काम की वजह से है. भ्रष्टाचार की वजह से नहीं है. इतिहास इस बात का गवाह होगा कि नेता कैसे जिए, काम किया और सेवा की. मुख्यमंत्री के रूप में 20 साल और मंत्रिमंडल में 15 साल बिताने के बाद, नीतीश कुमार के पास दिल्ली के द्वारका में सिर्फ दो कमरों का मकान है. उनका बस इतना ही है.

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