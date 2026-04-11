कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक समेत कई गाड़ियां टकराई, 10 लोगों की मौत, 25 घायल

बिहार के कटिहार जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH-31 पर हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. इस हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

जानकारी के मुताबिक, फुलवरिया और बसगढ़ा के बीच NH-31 पर तेज रफ्तार बस और यात्रियों से भरी पिकअप के बीच जोरदार आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और चारों तरफ चीख-पुकार सुनाई देने लगी.

मृतकों में महिलाएं और मासूम बच्ची शामिल

इस हादसे में जान गंवाने वालों में कई महिलाएं और एक मासूम बच्ची भी शामिल हैं. इससे हादसे की दर्दनाक तस्वीर और भी भयावह हो जाती है. बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार सभी लोग पूर्णिया जिले के धमदाहा इलाके के रहने वाले थे, जो मेला देखकर अपने घर लौट रहे थे.

हादसे में घायल हुए लोगों में से करीब 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर किया गया है.

एक और हादसे में बाइक सवार की मौत

इसी हादसे के दौरान एक और दर्दनाक घटना सामने आई. बाइक सवार सदानंद हसदा भी बस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वे अपने बेटे के लिए लड़की देखने मरवा गांव आए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ. उनके साथ बाइक पर सवार प्रमिला देवी और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुखयमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में लोगों की हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है और मैं इससे मर्माहत हूं.

मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच कर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए है.

मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. उनकी समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है.

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोगों में काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है.