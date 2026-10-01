रोहिणी आचार्य पटना लौटीं, खुद लालू गए थे लेने, बोलीं- 'मेरे सारे भाई…'

आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) की शाम पटना पहुंचीं. खुद लालू यादव और राबड़ी देवी ने पटना एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया. इस मौके पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि बहुत दिनों बाद पटना पहुंची हूं तो इसे राजनीतिक रंग न दें. पापा ने बुलाया था. मैंने ट्वीट भी किया था. मैं मां-बाप से मिलने आई हूं.

रोहिणी आचार्य ने कहा कि भले ही मैं दूर थी, लेकिन पटना मेरे दिल में बसता था. हालांकि इस दौरान नाराजगी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा. पूछा गया कि क्या कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी? इस पर कहा, "देख लीजिए मेरे सारे भाई लोग आए हैं."

प्रणाम किया… गले मिलीं

पत्रकारों से बातचीत के दौरान रोहिणी आचार्य दशहरा की शुभकामनाएं दीं. एयरपोर्ट पर पिता को गाड़ी में देख सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया. फिर गले मिलीं. इसके बाद गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गईं. एयरपोर्ट पर पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता भी थे. जिंदाबाद का नारा लगता रहा.

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बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी की बुरी हार हुई थी. पार्टी को 25 सीट ही आई. इसके बाद परिवार में बातचीत के दौरान तेजस्वी और उनके साथ जो काम करने वाले थे उनसे बहस हुई. नाराज होकर रोहिणी आचार्य घर छोड़कर निकल गई थीं. पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से सारी बात उन्होंने उस वक्त बताई भी थी.

'पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं'

रोहिणी आचार्य ने बीते मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया था और जानकारी दी थी कि पिता ने उन्हें बुलाया और इससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं हो सकती है. उन्होंने लिखा था, "मेरे लिए मेरे पापा, उनकी खुशी और उनके आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं. उनके बुलावे से बढ़कर कोई आदेश नहीं… इसलिए जल्द ही आ रही हूं, अपने पापा के पास, एक बेटी होने का फर्ज निभाने…"

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