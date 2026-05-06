'बंगाल को मणिपुर बनाने जा रही BJP', चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वीरभूम में तृणमूल नेता की हत्या, बाजारों में डर का माहौल.

पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद से शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पश्चिम बंगाल में अभी जैसे हालात हैं उसको लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है. रोहिणी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा, 'जनमत लूटने के बाद बंगाल को अराजकता की आग में झोंकने पर आमादा है भाजपा. जैसे हालात हैं अभी बंगाल में हैं उसे देख कर तो यही प्रतीत होता है कि बंगाल को मणिपुर बनाने जा रही है बीजेपी!'

रोहिणी ने लिखा कि धांधली से हासिल जीत के पश्चात् पूरे प्रदेश में भाजपाई उपद्रवियों, बलवाईयों, गुंडों का तांडव जारी है. हजारों की संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की मौजूदगी के बावजूद दहशत कायम करने के मकसद से उपद्रवियों और दंगाइयों को तोड़ -फोड़ , आगजनी, मार-पीट, लूटपाट करने की खुली छूट दे दी गयी है.

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रोहिणी का दावा- बंगाल के बाहर से हजारों उपद्रवियों को लाई बीजेपी

अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी बंगाल के बाहर से हजारों उपद्रवियों को प्रदेश में लेकर आई है और उसके निर्देश पर उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं. बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और दक्षिण 24 परगना जैसे शहरों में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को जलाया और तोड़ा जा रहा है. दक्षिण 24 परगना में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर पथराव, पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के दफ्तर में तोड़-फोड़ की घटना को उपद्रवियों ने अंजाम दिया.

रोहिणी ने बंगाल में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

रोहिणी ने बंगाल में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और लिखा की बीजेपी के इशारे पर स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है. रोहिणी ने लिखा कि बीजेपी के इशारे पर उपद्रवी बंगाल में उत्पात मचा रहे हैं. उन्होंने लिखा कि कोलकाता के टॉलीगंज, कस्बा, पानीहाटी, हावड़ा, सिलीगुड़ी और बलरामपुर में TMC कार्यालयों में आगजनी और तोड़-फोड़ की जा रही है. कोलकाता के ही न्यू मार्केट इलाके में तृणमूल के दफ्तर पर बुलडोज़र चला दिया गया. प्रदेश में जहां कहीं भी ममता बनर्जी की तस्वीरें लगी हैं, उन्हें उपद्रवी तोड़ रहे हैं और जला रहे हैं.

'उपद्रवी तृणमूल सर्मथकों और कार्यकर्ताओं की पहचान बना रहे निशाना'

रोहिणी ने अपने ट्वीट में दावा किया कि ये उपद्रवी तृणमूल सर्मथकों और कार्यकर्ताओं की पहचान कर उनके साथ मारपीट कर कर रहे हैं और धमका रहे हैं. मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी संख्या में उपद्रवी भड़काऊ धार्मिक नारा लगाते हुए गाली-गलौज करते दिखाई दिए. ऐसा लगता है जैसे ये उपद्रवी मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों को उकसा कर दंगा भड़काने की कोशिश में हैं. रोहिणी ने आगे लिखा, 'मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस बल की तैनाती, गश्ती व सख्ती तो दूर की बात पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की मौजूदगी तक नगण्य है, वीरभूम जिले में तृणमूल नेता अबीर शेख की गला रेत कर हत्या कर दी गयी है, भाजपाई उपद्रवियों की टोली खुलेआम सड़कों पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सायोनी घोष व तृणमूल के अन्य बड़े नेताओं को गाली देते दिख रहे हैं.'

उपद्रवी तृणमूल के नेताओं को बना रहे निशाना

रोहिणी ने लिखा, 'तृणमूल के कई बड़े नेताओं के घरों के बाहर बीजेपी के गुंडे घर से बाहर आने की चुनौती देते देखे गए हैं. उपद्रवी होटलों में बिना पैसा दे कर खाना खा रहे हैं. किराना और परचून की दुकानों से जबरन सामान उठा ले रहे हैं. शहरों - कस्बों में कई बाजार बंद हैं. लूट के डर से बड़ी संख्या में अपनी दुकानें खाली कर व्यापारी दुकान पर ताला जड़ चुके हैं. सडकों पर आम दिनों की तुलना में वाहनों का परिचालन काफी कम हो रहा है. आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रहीं हैं.'

रोहिणी ने अपने ट्वीट के अंत में दावा किया कि रोजमर्रा की जरूरत की अतिआवश्यक सामग्रियों की सप्लाई व वितरण का काम उपद्रवियों के कारण बाधित हो रहा है. वर्तमान हालात से डर के और हिंसा के कारण हालात बिगड़ने की आशंका में बिहार और यूपी के श्रमिकों का बंगाल से पलायन जारी हो गया है.'उन्होंने कहा कि लब्बोलुआब यही है कि बंगाल को अराजकता की आग में धकेला जा रहा है और अपनी सांझी संस्कृति व सहिष्णुता के लिए जाना जाने वाला बंगाल बीजेपी प्रायोजित उपद्रव की वजह से कराह रहा है.

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