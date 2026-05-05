'बंगाल में जीत का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को...', बृजभूषण शरण सिंह के बयान से सनसनी

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता जश्न मना रहे हैं और विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं. इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी बड़ा बयान आया है. उन्होंने बंगाल चुनाव में जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को दिया है और वो हैं- अमित शाह.

बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया, "बंगाल की जनता 15 साल से ही यह क्राइसिस नहीं झेल रही थी. आप कह सकते हैं कि आजादी से अभी तक किसी का भी शासन रहा हो, एक वर्ग वहां पर दबाने का काम कर रहा था. आज इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बंगाल की जनता को बधाई है लेकिन इसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह."

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BJP के हनुमान हैं अमित शाह- बृज भूषण शरण सिंह

बीजेपी नेता ने आगे कहा, "इस समय अमित शाह बीजेपी के हनुमान की भूमिका में हैं. जैसे राम रावण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका थी, आज भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही हनुमान की तरह अमित शाह का रोल है. यह जो विजय मिली है, कार्यकर्ताओं का तो सहयोग है ही, लेकिन नेतृत्व किसने किया, रणनीति किसने बनाई उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह."

जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी के लिए चौंकाने वाले रहे. बीजेपी ने 207 सीटें पाकर प्रचंड जीत हासिल की है. 294 में से 207 सीटें पाना बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि अब तक यहां पर पार्टी के केवल तीन विधायक थे. ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व और ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता, हर लेवल पर मेहनत रंग लाई है.

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