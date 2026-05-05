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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बंगाल में जीत का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को...', बृजभूषण शरण सिंह के बयान से सनसनी

'बंगाल में जीत का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को...', बृजभूषण शरण सिंह के बयान से सनसनी

Brij Bhushan Sharan Singh: बीजेपी के पूर्व सांसद बृज भूषण सिंह का कहना है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का श्रेय केवल अमित शाह को जाता है. उन्होंने बीजेपी के लिए हनुमान की भूमिका निभाई है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 May 2026 01:39 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता जश्न मना रहे हैं और विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं. इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी बड़ा बयान आया है. उन्होंने बंगाल चुनाव में जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को दिया है और वो हैं- अमित शाह.

बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया, "बंगाल की जनता 15 साल से ही यह क्राइसिस नहीं झेल रही थी. आप कह सकते हैं कि आजादी से अभी तक किसी का भी शासन रहा हो, एक वर्ग वहां पर दबाने का काम कर रहा था. आज इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बंगाल की जनता को बधाई है लेकिन इसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह."

यह भी पढ़ें: 'अपना चेहरा बचा रहे हैं', बंगाल चुनाव पर विपक्ष के आरोपों पर ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार

BJP के हनुमान हैं अमित शाह- बृज भूषण शरण सिंह 

बीजेपी नेता ने आगे कहा, "इस समय अमित शाह बीजेपी के हनुमान की भूमिका में हैं. जैसे राम रावण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका थी, आज भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही हनुमान की तरह अमित शाह का रोल है. यह जो विजय मिली है, कार्यकर्ताओं का तो सहयोग है ही, लेकिन नेतृत्व किसने किया, रणनीति किसने बनाई उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह."

जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी के लिए चौंकाने वाले रहे. बीजेपी ने 207 सीटें पाकर प्रचंड जीत हासिल की है. 294 में से 207 सीटें पाना बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि अब तक यहां पर पार्टी के केवल तीन विधायक थे. ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व और ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता, हर लेवल पर मेहनत रंग लाई है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 05 May 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh BJP AMIT SHAH West Bengal Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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