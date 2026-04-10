आज राज्यसभा सांसद हो जाएंगे नीतीश कुमार! दिल्ली में लेंगे शपथ, बिहार के लिए क्या सोचा?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार, 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. उनके राज्यसभा जाने के साथ बिहार में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा. नीतीश कुमार गुरुवार, 9 अप्रैल को दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट पर JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया. नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट पर कहा, ‘‘मैं यहां शपथ लेने आया हूं.’’

नीतीश कुमार को राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन के कक्ष में उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी. सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के साथ ही बिहार में उनका शासनकाल समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 14 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकता है.

'नीतीश कुमार के विजन पर ही बनेगी बिहार सरकार'

बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद शपथ लेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे. उन्होंने कहा, ‘‘बिहार में राजग सरकार बनेगी और निश्चित रूप से नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए 'नीतीश मॉडल' का अनुसरण करेगी, जैसा कि पिछले 20 वर्षों से होता आ रहा है.’’

30 मार्च को विधान परिषद से दिया इस्तीफा

नीतीश कुमार राज्य विधान परिषद की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं. राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो 16 मार्च को संसद के ऊपरी सदन के लिए निर्वाचित हुए थे.