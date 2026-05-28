बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'सत्ता में रहकर जाति से चिपके रहना...'

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो अपराध करेगा उसे 48 घंटे के अंदर राज्य की पुलिस जवाब देने का काम करेगी. बिहार में सुशासन स्थापित रखना है. भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि जो अचानक अमीर बनना चाहता है, उसके घर पर छापा पड़ता है.

सत्ता में रहकर जाति से चिपके रहना ठीक नहीं- सम्राट चौधरी

सीएम ने ये भी कहा, ''हमारे लिए कोई जाति धर्म का मतलब नहीं है, जो लोग इसकी चर्चा करते हैं करने दीजिए. सत्ता में रहकर जाति से चिपके रहना ठीक नहीं है. बिहार के विकास की बात करनी है. मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें पटना में विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही. इसके बाद सम्राट चौधरी दिल्ली चले गए.

'वीर सावरकर की जीवनी' पुस्तक का लोकार्पण

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और अदम्य साहस के प्रतीक स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर बिहार विधान परिषद् उपसभागार, पटना में आयोजित कार्यक्रम में उनके महान जीवन को श्रद्धापूर्वक नमन किया. साथ ही 'वीर सावरकर की जीवनी' नामक पुस्तक का लोकार्पण किया. राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, त्याग और संघर्ष हम सभी को राष्ट्रहित में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है.''

प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं अदम्य साहस के प्रतीक स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर बिहार विधान परिषद् उपसभागार, पटना में आयोजित कार्यक्रम में उनके महान जीवन को श्रद्धापूर्वक नमन किया की तथा 'वीर सावरकर की जीवनी' नामक पुस्तक का लोकार्पण किया।



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बता दें कि राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी विचारक के रूप में पहचान बनाने वाले वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले में हुआ था. वीर सावरकर के पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था. बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा. वीर सावरकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से प्राप्त की और साल 1901 में मैट्रिक परीक्षा पास की थी. साल 1904 में उन्होंने ‘अभिनव भारत’ नामक संगठन की स्थापना की थी.

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