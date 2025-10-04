पटना में बारिश से बड़ा हादसा, 10 फिट नीचे धंसी सड़क, 2 गाड़ियां फंसी

बिहार में गुरुवार से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शुक्रवार को भी पूरी रात जारी रहा. आने वाले चार से पांच दिनों तक बारिश का कहर अभी और देखने को मिलेगा. कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है. वहीं पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा सामने आया है.

आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी

मीठापुर सब्जी मंडी के पास लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क अचानक धंस गई, जिसमें दो गाड़ियां फंस गईं. सड़क धंसने की आवाज और कंपन से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग दहशत में हैं और इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई है.





सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है. फिलहाल इलाके को घेरकर यातायात रोक दिया गया है और राहत कार्य जारी है.

कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार शनिवार को भी भारी वर्षा होने की संभावना है. इसलिए पश्चिमी चंपारण, कैमूर, गया , पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, जमुई और बांका में अलर्ट जारी किया गया है.