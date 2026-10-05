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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर भड़के आरके सिंह, पूछा- 'किस आधार पर…'

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर भड़के आरके सिंह, पूछा- 'किस आधार पर…'

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि जंतर-मंतर पर पहले भी सभाएं होती रही हैं. अनुमति भी दी गई है. पुलिस कमिश्नर दिल्ली किस आधार पर लोगों को भगा रहे या गिरफ्तार कर रहे हैं?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Oct 2026 10:11 PM (IST)
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पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से कहा है कि संविधान के विरुद्ध किसी अवैध आदेश के अनुसार काम न करें. आरके सिंह ने सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) की शाम एक्स पर अपना वीडियो बयान जारी किया है. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने दिल्ली पुलिस, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके, प्रशांत भूषण आदि को टैग भी किया है. 

आरके सिंह का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद-19 के अनुसार जनता को शांतिपूर्वक सभा करने और प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है. यह सभी लोकतांत्रिक देश की जनता को उपलब्ध है, तो पुलिस कमिश्नर दिल्ली किस आधार पर जंतर-मंतर से लोगों को भगा रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं? किस कानून के अंतर्गत? 

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आरके सिंह ने कहा, "पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि कोई भी सभा को या जुलूस को रेगुलेट करे, लेकिन रेगुलेट का मतलब यह नहीं है कि वो किसी सभा को और जुलूस पर पूरी तरह रोक लगा दे… यह लोगों के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है."

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'पुलिस कमिश्नर नहीं दे सकते दलील'

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेगुलेशन के नाम पर आप किसी संवैधानिक अधिकार को बिल्कुल निरस्त नहीं कर सकते. पुलिस कमिश्नर यह भी दलील नहीं दे सकते कि जंतर-मंतर पर सभा करने से लोगों को असुविधा होगी. क्योंकि जंतर-मंतर पर पहले भी सभाएं होती रही हैं. अनुमति भी दी गई है. ऐसे में अभी अनुमति देने से मना करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को नहीं है.

'संविधान के अनुसार करें काम'

उन्होंने कहा, "भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी शपथ लेते हैं कि संविधान और कानून के अनुसार काम करेंगे. दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी संविधान के अनुसार काम करें. संविधान के विरुद्ध किसी अवैध आदेश के अनुसार काम न करें."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Oct 2026 10:11 PM (IST)
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