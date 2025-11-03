हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कुछ कहा

Watch: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कुछ कहा

Tejashwi Yadav News: पीएम के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि गुजरात जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे. बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करेंगे? प्रधानमंत्री कैसी बात करते हैं?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 03 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. सोमवार (03 नवंबर, 2025) को पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कट्टा के बल पर आपने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया है. इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है.

पीएम मोदी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "...हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा लगाया होगा. हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा सुनिए. आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा नहीं देखी है..."

तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे. आईटी पार्क की बात करेंगे. बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करेंगे? प्रधानमंत्री कैसी बात करते हैं?

प्रधानमंत्री ने क्या कहा है?

पीएम मोदी ने रविवार को भोजपुर और नवादा में रैलियां कीं और शाम को पटना में विशाल रोड शो किया. मोदी ने आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख कर सीएम पद चोरी कर लिया. पीएम मोदी के इसी बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है.

दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में एक सवाल पर कहा, इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है? आप सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे.

बता दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार हैं. लगातार वे अपने गठबंधन के साथियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं. आज (सोमवार) भी वे करीब 15 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है. ऐसे में प्रचार के लिए अब बहुत कम समय है.

अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 03 Nov 2025 11:14 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Narendra Modi PM Modi Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
