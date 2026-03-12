Nawada News: नवादा जिले में अपराधियों का तांडव! युवक की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत

बिहार के नवादा जिले में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है. नरहट थाना क्षेत्र के बनिया बीघा, बादलपुर गांव में गुरुवार (12 मार्च) को करीब 30 वर्षीय अनुज यादव का शव गेहूं के खेत में मिला. गला रेता हुआ था. इस क्रूर हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों का कहना है कि रातोंरात हुई इस वारदात ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिवार को खेत में मिला शव

मृतक अनुज यादव की पत्नी अंशु कुमारी ने बताया कि उनके पति बुधवार रात करीब 8 बजे खेत में काम करने के लिए घर से निकले थे. अनुज अक्सर खेत में ही रात गुजार देते थे, इसलिए परिवार को शुरुआत में ज्यादा चिंता नहीं हुई. लेकिन जब काफी देर तक वे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की. खेत पहुंचते ही खून के निशान दिखे और अनुज का गला रेता हुआ शव पड़ा मिला. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

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पत्नी ने किसी पर आरोप नहीं लगाया- पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही नरहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि फिलहाल मृतक की पत्नी ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया जो घटनास्थल पर हर संभावित सबूत की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस हत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल कर रही है. पुरानी रंजिश, जमीन विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी या कोई अन्य वजह हो सकती है.

नवादा जिले में हाल के महीनों में ऐसी क्रूर हत्याओं की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रही हैं. ग्रामीणों में डर का माहौल है और वे त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.

यह घटना बिहार में बढ़ते अपराध ग्राफ को एक बार फिर उजागर करती है, जहां बेखौफ अपराधी दिन-दहाड़े या रात के अंधेरे में ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर दबाव बढ़ गया है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए.

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