बिहार चुनाव: फेसबुक लाइव पर आए तेजस्वी यादव, बोले- 'ये बुजुर्ग लोग युवाओं को नहीं दे सकते नौकरी'

बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है. सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों और प्रचार में जुटे हैं. इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए जनता से संवाद किया और बड़े वादे करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी, तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बिहार की जनता से वादा करता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो हर उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके पास अभी कोई नौकरी नहीं है. यह तेजस्वी का संकल्प है और इसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा. उन्होंने कहा कि आज बिहार की सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट गई है. तीन-चार लोग ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब हर परिवार सरकार चलाएगा.

बिहार सरकार की तख्ती अपने घर में लगाएगा हर परिवार- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अबकी बार हर परिवार बिहार सरकार की तख्ती अपने घर में लगाने की तैयारी कर ले, क्योंकि नई सरकार हर घर की सरकार होगी. ऐसा बिहार पहले कभी नहीं देखा गया. तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो बुजुर्ग सत्ता में बैठे हैं, वे युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते. बिहार को आगे बढ़ाने के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है.

हम ऐसी सरकार देंगे जो गरीबों के लिए बनाएगी घर- राजद नेता

राजद नेता ने युवाओं से सीधी अपील करते हुए कहा कि अब डराने और धमकाने वाली सरकार को हटाना होगा. बिहार का युवा रोजगार, मकान और सम्मान चाहता है. हम ऐसी सरकार देंगे जो गरीबों के लिए घर बनाएगी, युवाओं को नौकरी देगी और भ्रष्टाचार मिटाएगी.

20 महीने में बदल दूंगा बिहार की तस्वीर- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने दिन में मोकामा में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और भ्रष्टाचार से है. तेजस्वी बोले एनडीए को 20 साल मिले, लेकिन वे बिहार को आगे नहीं बढ़ा पाए. मैं बिहार की जनता से सिर्फ 20 महीने मांगता हूं. जो उन्होंने 20 साल में नहीं किया, हम उसे 20 महीने में कर दिखाएंगे.

तेजस्वी यादव की इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. भीड़ के उत्साह पर उन्होंने कहा कि यह जोश बता रहा है कि सरकार बदलने वाली है और बिहार बदलने के लिए तैयार है.

तेजस्वी के इन बयानों ने बिहार की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है. राजद नेता ने रोजगार और बदलाव के वादों के साथ युवाओं को एक बार फिर उम्मीद की नई किरण देने की कोशिश की है.