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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET परीक्षा को लेकर सम्राट सरकार ने जारी की गाइडलाइन, CM ने कहा- 'किसी प्रकार की…'

NEET परीक्षा को लेकर सम्राट सरकार ने जारी की गाइडलाइन, CM ने कहा- 'किसी प्रकार की…'

NEET Exam: बिहार के 35 जिलों में परीक्षा के लिए 331 केंद्र बनाए गए हैं. 21 जून को नीट की परीक्षा होनी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न हो.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Jun 2026 09:02 PM (IST)
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21 जून को नीट की परीक्षा होनी है. इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने आज (शुक्रवार) लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में बैठक की. नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. 

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में बताया. कहा कि राज्य के 35 जिलों के 331 केंद्रों पर परीक्षा होनी है. 

किसी प्रकार की लापरवाही न हो: मुख्यमंत्री

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो. सभी निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन हो. सभी तैयारियों को समय पर पूरा करें. 

दूसरी ओर सीएम ने नीट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए बिहार राज्य की सभी सरकारी बसों में आवागमन निशुल्क होगा. निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें. 

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उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें. किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कदाचार की सूचना मिलने पर तत्काल कठोर कार्रवाई करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सहायता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए यातायात प्रबंधन एवं आवश्यक सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जाए. उनकी सहूलियत का ख्याल रखा जाए.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jun 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
NEET NTA Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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