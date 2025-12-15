नितिन नबीन के लिए RJD ने कह दी बड़ी बात, 'बिहार का लाल…', JDU ने तारीफ में क्या कहा?

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की आरजेडी ने जमकर तारीफ की है. सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का बीजेपी का फैसला सबको चौंकाया ही नहीं बल्कि भौचक्का भी कर दिया. नितिन नबीन को ढेरों बधाई. बिहार का लाल राष्ट्रीय स्तर पर झंडा गाड़ रहा है. पूरे बिहारवासियों को गर्व हो रहा है. नितिन नबीन सौम्य, विनम्र, सरल हैं.

'भाषा की मर्यादा का रखना चाहिए ख्याल'

दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस की कथित वोट चोरी, एसआईआर के विरोध में हुई रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए विवादित नारों पर उन्होंने कहा कि यह गलत है. लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए. कांग्रेस ऐसे नेताओं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करे. लोकतंत्र शर्मसार और कलंकित हुआ है. उन्होंने कहा कि रैली से कुछ नहीं होगा. विपक्ष के सभी सांसद-विधायक इस्तीफा दें.

अशोक चौधरी नितिन नबीन को बताया जमीन से जुड़ा नेता

उधर एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा कि नितिन नबीन 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, हम लोग बधाई देते हैं. इतनी कम उम्र में इतना बड़ा राजनीतिक छलांग अपने आप में बहुत बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन मृदुभाषी शालीन व्यक्ति हैं. जमीन से जुड़े नेता हैं.

संगठन का अनुभव... बीजेपी को होगा फायदा: अशोक चौधरी

अशोक चौधरी ने तारीफ में आगे कहा कि नितिन नबीन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं. बीजेपी के संगठन को वह और मजबूत करेंगे. बीजेपी को फायदा होगा. संगठन का उनका अनुभव है. बीजेपी युवा मोर्चा में भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है. सहयोगियों के साथ भी अच्छा तालमेल रखेंगे.

