हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनितिन नबीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव का पहला रिएक्शन, बोलीं- 'बिहार के लिए…'

नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव का पहला रिएक्शन, बोलीं- 'बिहार के लिए…'

BJP National Working President Nitin Nabin: दीपमाला ने कहा कि हमेशा से वे (नितिन नबीन) पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भागीदारी और सहयोग करते रहे हैं. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Dec 2025 12:36 PM (IST)
नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर देश भर से उन्हें बधाई मिल रही है. उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं. बांकीपुर विधायक नितिन नबीन को बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में अचानक से इतने बड़े पद की जिम्मेदारी से सियासी गलियारे में हलचल है. इस बीच नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव का भी रिएक्शन आया है. 

नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर दीपमाला ने कहा, "मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी की बात है और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार से पहली बार किसी युवा व्यक्ति को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है. हमेशा से वे पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भागीदारी और सहयोग करते रहे हैं. छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में या बिहार में भी जो कार्य किया है कार्यकर्ता के रूप में किया है. आगे भी संगठन को मजबूत करने के लिए वे काम करते रहेंगे. यही अपेक्षा है."

नितिन नबीन को बधाई में और किसने क्या कहा?

पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "शीर्ष नेतृत्व को बिहार को इस प्रचंड जीत का पुरस्कार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और युवाओं को जो सम्मान दिया गया है उसके लिए जितना कहा जाए कम है."

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "बिहार का इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता... यह युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा. अब बंगाल में जीत होनी है."

बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा, "सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का एक युवा, ऊर्जावान, कुशल संगठनकर्ता, बिहार के एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष (कार्यकारी) का गौरव देने के लिए धन्यवाद देता हूं... उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 15 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Nitin Nabin BIHAR NEWS
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

