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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर CM सम्राट चौधरी का रिएक्शन, 'किसी भी…'

NEET मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर CM सम्राट चौधरी का रिएक्शन, 'किसी भी…'

Fast Track Court for NEET Paper Leak Case: सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है. दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलेगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की नीट (NEET) पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) वाली घोषणा पर रिएक्शन दिया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं. उनके सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सम्राट चौधरी ने कहा कि दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है.

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'...ताकि दोषियों को शीघ्र कठोर दंड मिल सके'

प्रधानमंत्री के ऐलान पर पटना की बांकीपुर सीट से विधायक रह चुके और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. पेपर लीक जैसे अपराधों पर निर्णायक कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को शीघ्र कठोर दंड मिल सके. मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा."

दूसरी ओर दिल्ली में मीडिया से बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि हर विषय पर हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं. हम फास्ट-ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो भी इसके अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हो. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए. जब पीएम नरेंद्र मोदी कोई संकल्प लेते हैं, तो देश और दुनिया जानती है कि उसको सिद्धी तक पहुंचाना है. 

यह भी पढ़ें- PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर यह मामला…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jul 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
PM Modi NEET Samrat Choudhary NEET Paper Leak BIHAR NEWS
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