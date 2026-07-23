NEET मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर CM सम्राट चौधरी का रिएक्शन, 'किसी भी…'

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की नीट (NEET) पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) वाली घोषणा पर रिएक्शन दिया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं. उनके सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सम्राट चौधरी ने कहा कि दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है.

युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है। https://t.co/IXXNjpjb3x — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 23, 2026

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'...ताकि दोषियों को शीघ्र कठोर दंड मिल सके'

प्रधानमंत्री के ऐलान पर पटना की बांकीपुर सीट से विधायक रह चुके और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. पेपर लीक जैसे अपराधों पर निर्णायक कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को शीघ्र कठोर दंड मिल सके. मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा."

दूसरी ओर दिल्ली में मीडिया से बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि हर विषय पर हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं. हम फास्ट-ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो भी इसके अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हो. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए. जब पीएम नरेंद्र मोदी कोई संकल्प लेते हैं, तो देश और दुनिया जानती है कि उसको सिद्धी तक पहुंचाना है.

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