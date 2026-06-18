हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD सांसद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा कानूनी नोटिस, दान का मांगा ब्यौरा

RJD सांसद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा कानूनी नोटिस, दान का मांगा ब्यौरा

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस को लेकर कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: अजीत |  Updated at : 18 Jun 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से जारी किया गया.  ट्रस्ट से वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक दान और खर्च का पूरा ब्योरा मांगा गया है. 

तीन दिन के भीतर जवाब देने और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई है. साथ ही ऑडिटेड बैलेंस शीट, आय-व्यय विवरण और ऑडिटर रिपोर्ट मांगी गई है. ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों का विवरण भी शेयर करने को कहा गया है.

बैंक खातों और FCRA से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई

बैंक खातों और विदेशी अंशदान (FCRA) से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है. नोटिस में कहा गया कि करोड़ों श्रद्धालुओं के दान की पारदर्शिता सुनिश्चित होना जरूरी है. सुधाकर सिंह ने कहा, ''यह कदम जनहित में उठाया गया है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है.'' ट्रस्ट पर भूमि खरीद और खर्च को लेकर उठे सवालों का भी नोटिस में जिक्र है.

तय समय में जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख करने की चेतावनी

नोटिस में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, आयकर अधिनियम, यूपी पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट और PMLA का हवाला दिया गया है. मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का भी उल्लेख, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के दान में पारदर्शिता को जरूरी बताया गया था. तय समय में जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी गई है. नोटिस में कहा गया कि सार्वजनिक दान का हिसाब जनता और दानदाताओं के प्रति जवाबदेही का विषय है.

एसआईटी की टीम कर रही मामले की जांच

उधर, राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. मामले की जांच के तहत SIT लगातार तीसरे दिन राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रही और अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल की. बताया जा रहा है कि आईटी एक्सपर्ट की टीम डेटा संग्रहण और तकनीकी साक्ष्यों को सुरक्षित करने के काम में जुटी है. एसआईटी की मौजूदगी में आईटी एक्सपर्ट सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े फैक्ट का पता लगाया जा सके.

बिहार: भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड

Published at : 18 Jun 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Sudhakar Singh Ayodhya Ram Mandir RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
RJD सांसद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा कानूनी नोटिस, दान का मांगा ब्यौरा
RJD सांसद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा कानूनी नोटिस, दान का मांगा ब्यौरा
बिहार
RJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?
RJD में रहे, बहन अनुष्का के लिए लड़े, तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आकाश यादव कौन?
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव: इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस बोली- 'RJD ने और…'
झारखंड राज्यसभा चुनाव: इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस बोली- 'RJD ने और…'
बिहार
बिहार: भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड
बिहार: भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
क्रिकेट
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
ओटीटी
Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट
ओटीटी रिलीज: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, सब हैं फ्री
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
इंडिया
NEET Paper Leak: ‘टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब’, बैन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
टेलीग्राम बन रहा आतंक का ‘डार्क वेब’, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
इंडिया
Delimitation Bill: परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget