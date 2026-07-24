'अहंकार आपको ले डूबेगा', PM मोदी के वीडियो जारी करने पर RJD सांसद की दो टूक

नीट मामले में कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से जारी वीडियो संदेश पर विपक्ष सवाल उठा रहा है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस पर घेरा है. पीएम मोदी के वीडियो पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा (RJD MP Manoj Kumar Jha) ने कहा कि मुझे तो बेइमानी लग रही है. छात्रों की मांग क्या है उस पर बोलिए ना. अब तो तीन मांग है.

मनोज झा ने कहा, "आप मध्य रात्रि के बाद पोस्ट करते हैं उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं. अहंकार आपको ले डूबेगा... प्रधानमंत्री आप बिना किसी कवर के हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दें."

#WATCH दिल्ली: RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "मुझे तो बेइमानी लग रही है। छात्रों की मांग क्या है उस पर बोलिए ना। अब तो तीन मांग है। आप मध्य रात्रि के बाद पोस्ट करते हैं उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। अहंकार आपको ले डूबेगा... प्रधानमंत्री आप बिना किसी कवर के हैं, मेरे शब्दों… pic.twitter.com/9jNSS9AZQo — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 24, 2026

ललन सिंह बोले- सरकार बहस के लिए तैयार

उधर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा, "मैंने पहले भी कहा है कि विपक्ष का रवैया पूरा गैर जिम्मेदारी वाला है. विपक्ष की मांग थी बहस कराएं. सरकार हर तरह की बहस के लिए तैयार है. अब बहस नहीं करना है उसके बाद सदन को समाप्त करना है. सदन चलता है मुद्दों पर बहस के लिए तो बहस करें आप अपनी बात रखें सरकार अपनी बात रखेगी."

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आरजेडी नेता ने उठाए सवाल

उधर दूसरी ओर पीएम मोदी की ओर से वीडियो जारी करने के बाद आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सवाल उठाया है. उनका कहना है कि अगर सीबीआई सबूत ही नहीं देगी, तो कोर्ट क्या कर पाएगी? सीबीआई ने खुद कहा कि पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. 2024 के पेपर लीक मामले में भी 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और सारे 'पेपर चोर' आजाद घूम रहे हैं. क्या यही न्याय है?

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