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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अहंकार आपको ले डूबेगा', PM मोदी के वीडियो जारी करने पर RJD सांसद की दो टूक

'अहंकार आपको ले डूबेगा', PM मोदी के वीडियो जारी करने पर RJD सांसद की दो टूक

RJD on PM Modi Video: आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि आप मध्य रात्रि के बाद पोस्ट करते हैं उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं. प्रधानमंत्री आप बिना किसी कवर के हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Jul 2026 12:50 PM (IST)
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नीट मामले में कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से जारी वीडियो संदेश पर विपक्ष सवाल उठा रहा है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस पर घेरा है. पीएम मोदी के वीडियो पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा (RJD MP Manoj Kumar Jha) ने कहा कि मुझे तो बेइमानी लग रही है. छात्रों की मांग क्या है उस पर बोलिए ना. अब तो तीन मांग है. 

मनोज झा ने कहा, "आप मध्य रात्रि के बाद पोस्ट करते हैं उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं. अहंकार आपको ले डूबेगा... प्रधानमंत्री आप बिना किसी कवर के हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दें."

ललन सिंह बोले- सरकार बहस के लिए तैयार

उधर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा, "मैंने पहले भी कहा है कि विपक्ष का रवैया पूरा गैर जिम्मेदारी वाला है. विपक्ष की मांग थी बहस कराएं. सरकार हर तरह की बहस के लिए तैयार है. अब बहस नहीं करना है उसके बाद सदन को समाप्त करना है. सदन चलता है मुद्दों पर बहस के लिए तो बहस करें आप अपनी बात रखें सरकार अपनी बात रखेगी."

यह भी पढ़ें- PM मोदी ने 'मित्रों' नहीं 'FRIENDS' कहा, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले- 'चाहे जितनी…'

आरजेडी नेता ने उठाए सवाल

उधर दूसरी ओर पीएम मोदी की ओर से वीडियो जारी करने के बाद आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सवाल उठाया है. उनका कहना है कि अगर सीबीआई सबूत ही नहीं देगी, तो कोर्ट क्या कर पाएगी? सीबीआई ने खुद कहा कि पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. 2024 के पेपर लीक मामले में भी 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और सारे 'पेपर चोर' आजाद घूम रहे हैं. क्या यही न्याय है? 

यह भी पढ़ें- PM मोदी के देर रात वाले वीडियो पर अब आया JDU का रिएक्शन, 'पेपर लीक होना…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Jul 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha PM Modi NEET RJD NEET Paper Leak BIHAR NEWS
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