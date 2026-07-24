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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं, बैक डोर से छात्रों को पिटवाते हैं', PM मोदी से ये किसने कहा?

'फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं, बैक डोर से छात्रों को पिटवाते हैं', PM मोदी से ये किसने कहा?

NEET Students Protest: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि कड़े एक्शन के जुमले से बात नहीं बनेगी. जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. लीकप्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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पीएम मोदी के वीडियो बनाने वाले एंगल पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तंज कसा है. कन्हैया कुमार ने कहा कि आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं और बैक डोर से स्टूडेंट को पिटवाते हैं. कल (गुरुवार) ही बिहार में गोली चली है. सैकड़ों छात्रों पर फर्जी मुकदमे हुए हैं. पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पूरा देश जंतर-मंतर बन चुका: कन्हैया कुमार

एक्स पोस्ट में कन्हैया कुमार लिखते हैं, "मोदीजी 'Strict Action' के जुमले से बात नहीं बनेगी, लीकप्रधान के Resignation से शुरुआत करनी पड़ेगी. Accountability भले Melody की तरह चॉकलेटी ना हो पर Democracy में जरूरी है. ये हिपोक्रेसी चलने वाली नहीं है. पूरा देश जंतर-मंतर बन चुका है. जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लीकप्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा."

यह भी पढ़ें- 'अहंकार आपको ले डूबेगा', PM मोदी के वीडियो जारी करने पर RJD सांसद की दो टूक

रविशंकर प्रसाद बोले- कठोर निर्णय लिए जाएंगे

विपक्ष भले सियासत कर रहा हो लेकिन सत्ता पक्ष के नेता कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं. पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है, "युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और दृढ़ संकल्प भी… कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और भी कठोर एवं प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे."

सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए उधर शुक्रवार को आरजेडी सांसद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "संवेदना विहीन सदन, संजीदगी विहीन सदन, माफ करेंगे क्या वे बच्चे? माफ करेंगे क्या वे परिवार जिनके यहां से मृत्यु हुई है?" 

यह भी पढ़ें- PM मोदी ने 'मित्रों' नहीं 'FRIENDS' कहा, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले- 'चाहे जितनी…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Jul 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Kanhaiya Kumar PM Modi BIHAR NEWS
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