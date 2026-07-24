'फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं, बैक डोर से छात्रों को पिटवाते हैं', PM मोदी से ये किसने कहा?

पीएम मोदी के वीडियो बनाने वाले एंगल पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तंज कसा है. कन्हैया कुमार ने कहा कि आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं और बैक डोर से स्टूडेंट को पिटवाते हैं. कल (गुरुवार) ही बिहार में गोली चली है. सैकड़ों छात्रों पर फर्जी मुकदमे हुए हैं. पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पूरा देश जंतर-मंतर बन चुका: कन्हैया कुमार

एक्स पोस्ट में कन्हैया कुमार लिखते हैं, "मोदीजी 'Strict Action' के जुमले से बात नहीं बनेगी, लीकप्रधान के Resignation से शुरुआत करनी पड़ेगी. Accountability भले Melody की तरह चॉकलेटी ना हो पर Democracy में जरूरी है. ये हिपोक्रेसी चलने वाली नहीं है. पूरा देश जंतर-मंतर बन चुका है. जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लीकप्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा."

मोदीजी ‘Strict Action’ के जुमले से बात नहीं बनेगी, लीकप्रधान के Resignation से शुरुआत करनी पड़ेगी। Accountability भले Melody की तरह चॉकलेटी ना हो पर Democracy में जरूरी है।



आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं और बैक डोर से स्टूडेंट को पिटवाते हैं। कल ही बिहार में गोली चली है।… — Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) July 24, 2026

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रविशंकर प्रसाद बोले- कठोर निर्णय लिए जाएंगे

विपक्ष भले सियासत कर रहा हो लेकिन सत्ता पक्ष के नेता कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं. पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है, "युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और दृढ़ संकल्प भी… कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और भी कठोर एवं प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे."

सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए उधर शुक्रवार को आरजेडी सांसद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "संवेदना विहीन सदन, संजीदगी विहीन सदन, माफ करेंगे क्या वे बच्चे? माफ करेंगे क्या वे परिवार जिनके यहां से मृत्यु हुई है?"

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