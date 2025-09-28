बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार (27 सितंबर) को पटना के वेटरिनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी 'आरक्षण चोर पार्टी' है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं रह गए हैं.

तेजस्वी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य नया बिहार बनाना है. जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार हो. उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी उम्र अब हो चुकी है और उनके आस-पास अति पिछड़ा समाज का कोई सच्चा प्रतिनिधि नहीं है. वे केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं.

नीतीश कुमार हो चुके हैं हाईजैक- तेजस्वी यादव

राजद नेता ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं और हाईजैक भी हो गए हैं. तेजस्वी ने दावा किया कि अब बिहार को नई सोच और तेज रफ्तार के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि एनडीए ने हमेशा अति पिछड़ा समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है. लेकिन जब राजद की सरकार बनेगी, तब अति पिछड़ा समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा, बल्कि 'पावर बैंक' बनेगा.

'कर्पूरी ठाकुर का नीतीश सरकार ने नहीं किया सम्मान'

बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया. उन्होंने याद दिलाया कि कर्पूरी ठाकुर ही पहले नेता थे, जिन्होंने पिछड़ों को आरक्षण का अधिकार दिलाया. उन्होंने कहा कि आज पिछड़ों की ताकत की वजह से ही केंद्र सरकार को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा.

हमारी जुबान पक्की है, हम जो कहते हैं और वही करते हैं- तेजस्वी

तेजस्वी ने बताया कि विधानसभा में उन्होंने खुद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग रखी थी. साथ ही उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर कोई भी पढ़ा-लिखा युवक बेरोजगार घर पर नहीं बैठेगा. अपने भाषण में तेजस्वी ने महागठबंधन की पिछली 17 महीने की सरकार के कामों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया और जो वादे किए, उन्हें निभाया कि हमारी जुबान पक्की है, हम जो कहते हैं और वही करते हैं.

तेजस्वी यादव ने अंत में कहा कि आगामी चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, बल्कि यह बिहार को सम्मान दिलाने वाला चुनाव है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे बदलाव के लिए आगे आएं और नए बिहार के सपने को साकार करने में साथ दें.