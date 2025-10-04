बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि इस बार एनडीए में कोई भी बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका में नहीं है. इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा. इसे अलग-अलग दलों के रूप में न देखें. दिलीप जायसवाल के इस बयान पर आरजेडी ने तंज कसा है.

प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा?

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि "बीजेपी-जेडीयू के बीच सिर फुटौवल शुरू हो गया है. नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए और कम सीट देने के लिए बीजेपी प्लान तैयार कर चुकी है. यह लोग अब सौतेले भाई हैं. फिर से सरकार आती है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी.

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है. बीजेपी अब उसे उसकी हैसियत बता रही है. अभी तो बीजेपी और जेडीयू में ठनी है. आगे आगे देखिए अन्य सहयोगी दल मांझी, कुशवाहा, चिराग क्या करने वाले हैं. सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचेगा.

'जनता जागरूक है, बहकावे में नहीं आएगी'

मृत्युंजय तिवारी ने ये भी कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश छोटे-छोटे सौगात देकर बिहार की जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन जनता बहुत जागरूक है. बहकावे में नहीं आएगी. जनता पूछ रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला? बेरोजगारी पलायन क्यों नहीं खत्म हुआ? इस पर चर्चा क्यों नहीं पीएम मोदी और नीतीश कर रहे हैं? यह सिर्फ घोषणाएं जुमला हैं, जो चुनाव के बाद खत्म कर दी जाएगी.

बता दें कि विधानसभा चुनावों में जेडीयू हमेशा से एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन शनिवार को जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि क्या इस बार जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी या जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उनका जवाब साफ था कि इस बार कोई छोटा-बड़ा नहीं है.

