'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!

बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में सीटों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है. इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को जो बयान दिया है, वो सचमुच जेडीयू के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

'अलग-अलग दल के तौर पर मत देखिए'

मीडिया के एक सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा कि "इस बार कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं है. इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा. अलग-अलग दल के तौर पर मत देखिए. एनडीए का संयुक्त रूप से जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है. हम लोग एकजुट हैं. एक हफ्ते के अंदर सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा."

बता दें कि जेडीयू हमेशा विधानसभा चुनाव में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है. जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि इस बार भी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, या जेडीयू बीजेपी बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस पर उनका यह जवाब आया है.

आगे उन्होंने कहा कि "केंद्र व बिहार सरकार लगातार सौगातें दे रही है. आज केंद्र सरकार ने बिहार के युवाओं को सौगात दी. पीएम मोदी का संवाद भी हुआ है. बिहार में चुनाव होना है. युवाओं के अंदर इच्छा शक्ति जगेगी. युवाओं को पता है उनके लिए काम सिर्फ एनडीए सरकार ही कर सकती है."

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी-नीतीश के कार्यक्रम में बिहार को सौगातें मिल रही हैं. इस पर आरजेडी सवाल खड़े कर रही. दरअसल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार का कितना तेजी से विकास हो रहा है. उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है. एनडीए सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है.

महागठबंधन को लेकर क्या बोले जायसवाल?

दिलीप जायसवाल ने कहा कि "महागठबंधन तनाव में है कि एनडीए सरकार ने इतना काम कर दिया कि बिहार में उन लोगों के लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है. बिहार में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज और कल दो दिन है. सिटिंग सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं."

दिलीप जयसवाल के बयान पर जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया आई है. प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि "पिछले 20 वर्षों से जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं. 2025-30 में भी एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी. भारी बहुमत से सरकार बनेगी. मुख्यमंत्री के पद पर फिर नीतीश कुमार ही विराजमान होंगे. इन सब चीजों में कहीं भी किंतु परंतु एवं शक नहीं है."

